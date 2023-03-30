Вывозил украинское зерно в РФ: будут судить директора предприятия с Купянщины

Завершено спецрасследование касательно 55-летнего директора предприятия из Купянского района, который помогал оккупантам вывозить зерно из Харьковской области в РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации поселка Великий Бурлук директор местного предприятия, осуществляющего грузовую перевозку, сотрудничал с военными РФ.

Коллаборант вывозил грузовиками зерновые культуры с территорий Великобурлукской и Волчанской территориальных громад в Белгородскую область РФ.

Преступника обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ).

Коллаборанта будут судить заочно.