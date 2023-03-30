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Вывозил украинское зерно в РФ: будут судить директора предприятия с Купянщины

Общество 12:09   30.03.2023
Виктория Яковенко
Вывозил украинское зерно в РФ: будут судить директора предприятия с Купянщины Фото: Харьковская областная прокуратура

Завершено спецрасследование касательно 55-летнего директора предприятия из Купянского района, который помогал оккупантам вывозить зерно из Харьковской области в РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации поселка Великий Бурлук директор местного предприятия, осуществляющего грузовую перевозку, сотрудничал с военными РФ.

Коллаборант вывозил грузовиками зерновые культуры с территорий Великобурлукской и Волчанской территориальных громад в Белгородскую область РФ.

Преступника обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ).

Коллаборанта будут судить заочно.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершено спецрасследование касательно 55-летнего директора предприятия из Купянского района, который помогал оккупантам вывозить зерно из Харьковской области в РФ.".