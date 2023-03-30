Вывозил украинское зерно в РФ: будут судить директора предприятия с Купянщины
Фото: Харьковская областная прокуратура
Завершено спецрасследование касательно 55-летнего директора предприятия из Купянского района, который помогал оккупантам вывозить зерно из Харьковской области в РФ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации поселка Великий Бурлук директор местного предприятия, осуществляющего грузовую перевозку, сотрудничал с военными РФ.
Коллаборант вывозил грузовиками зерновые культуры с территорий Великобурлукской и Волчанской территориальных громад в Белгородскую область РФ.
Преступника обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ).
Коллаборанта будут судить заочно.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершено спецрасследование касательно 55-летнего директора предприятия из Купянского района, который помогал оккупантам вывозить зерно из Харьковской области в РФ.".