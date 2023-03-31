«Старосту» села Студенок на Харьковщине поймали и сообщили ему о подозрении

Правоохранители разоблачили 54-летнего мужчину, который с июня прошлого года во время оккупации села Студенок Изюмского района работал во вражеской администрации.

Местный житель добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и фактически занял должность «старосты» села, выполняя все указания псевдовласти, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Как рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина получал и раздавал жителям села гуманитарную помощь РФ, получал в оккупационной администрации продукты и стройматериалы. На должности он находился до сентября прошлого года.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

29 марта мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационистской деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).