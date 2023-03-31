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«Старосту» села Студенок на Харьковщине поймали и сообщили ему о подозрении

Происшествия 12:50   31.03.2023
Елена Нагорная
«Старосту» села Студенок на Харьковщине поймали и сообщили ему о подозрении Фото: Харьковская облпрокуратура

Правоохранители разоблачили 54-летнего мужчину, который с июня прошлого года во время оккупации села Студенок Изюмского района работал во вражеской администрации.

Местный житель добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и фактически занял должность «старосты» села, выполняя все указания псевдовласти, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Как рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина получал и раздавал жителям села гуманитарную помощь РФ, получал в оккупационной администрации продукты и стройматериалы. На должности он находился до сентября прошлого года.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

29 марта мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационистской деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 12:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 54-летнего мужчину, который с июня прошлого года во время оккупации села Студенок Изюмского района работал во вражеской администрации.".