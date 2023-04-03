На Харківщині розікрали пів мільйона під час капремонту водоводу

Прокуратура повідомила про підозру в службовій недбалості інженеру, який мав проконтролювати якість та обсяги проведених робіт у Краснограді на Харківщині.

“Свої службові обов‘язки підозрюваний професійно не виконав. Він не перевірив відповідність обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проєктно-кошторисній документації на вказаному об`єкті. Також інженер не проконтролював належним чином дотримання підрядною організацією під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України. “Закривши очі”, він підтвердив факт виконання робіт, підписав та завірив своєю печаткою акти виконаних робіт, до змісту яких включені перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися, та матеріали, які не застосовувались.”, — заявили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Таким чином державі завдали збитків, які оцінюють у понад 500 тисяч гривень.

Усі описані події відбувалися у 2016 році. Тоді один із департаментів ХОДА уклав договір на проведення капремонту водогону з підрядником – ТОВ. Також Департамент найняв інженера для проведення технічного нагляду за проведенням робіт. Результат цього нагляду – підозра інженеру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки для державних інтересів, які охороняються законом.