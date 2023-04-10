Харків’янин викрав лавку з парку: крадія зупинили у комендантську годину

10 квітня вночі під час комендантської години на вулиці Тимірязєва патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, на даху якого водій віз крадену лавку з парку.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції в Харківській області. Під час спілкування з правоохоронцями харків’янин зізнався, що викрав лавку з парку неподалік та віз її на свою дачу.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.