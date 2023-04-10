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Харків’янин викрав лавку з парку: крадія зупинили у комендантську годину

Події 13:44   10.04.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янин викрав лавку з парку: крадія зупинили у комендантську годину Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

10 квітня вночі під час комендантської години на вулиці Тимірязєва патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, на даху якого водій віз крадену лавку з парку.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції в Харківській області. Під час спілкування з правоохоронцями харків’янин зізнався, що викрав лавку з парку неподалік та віз її на свою дачу.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 13:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 квітня вночі під час комендантської години на вулиці Тимірязєва патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, на даху якого водій віз крадену лавку з парку.".