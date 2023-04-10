Харків’янин викрав лавку з парку: крадія зупинили у комендантську годину
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
10 квітня вночі під час комендантської години на вулиці Тимірязєва патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, на даху якого водій віз крадену лавку з парку.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції в Харківській області. Під час спілкування з правоохоронцями харків’янин зізнався, що викрав лавку з парку неподалік та віз її на свою дачу.
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.
Читайте також: «Шукав щось біля паркану»: у Харкові зловили наркоторговця
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків’янин викрав лавку з парку: крадія зупинили у комендантську годину»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 квітня вночі під час комендантської години на вулиці Тимірязєва патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, на даху якого водій віз крадену лавку з парку.".