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На Харківщині злодій вкрав картку в інваліда і накупив товарів на 90 тисяч грн

Події 17:30   13.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині злодій вкрав картку в інваліда і накупив товарів на 90 тисяч грн

Наприкінці минулого року до поліції звернувся харків’янин, який розповів, що у нього невідомий викрав банківську безконтактну картку та постійно купує різні товари у магазинах міста, повідомляє поліція Харківської області. 

Власник картки – чоловік з обмеженими можливостями, тому він лише за місяць зрозумів, що відбувається.

Правоохоронці вивчили записи з камер відеоспостереження та роздруківки транзакцій та встановили особу зловмисника. Ним виявився уродженець міста Мукачеве Запорізької області, 1979 року народження, раніше вже засуджений за подібні злочини. Співробітники відділу кримінальної поліції районного управління встановили, що зловмисник робить покупки у великих супермаркетах міста. Приходить до магазинів до 8 разів на день і обов’язково щось купує, розраховуючись банківською карткою. На час затримання він уже встиг придбати товарів на суму понад 90 тисяч гривень.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, присвоєння, здирство документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Зловмисник стверджує, що знайшов картку на вулиці. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Матеріали кримінального провадження направили до суду. 

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 17:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наприкінці минулого року до поліції звернувся харків’янин, який розповів, що у нього невідомий викрав банківську безконтактну картку та постійно купує різні товари у магазинах міста, повідомляє поліція Харківської області. ".