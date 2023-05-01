Де та які супермаркети, ринки і крамниці відкрилися навесні у Харкові
Керівники крамниць і аптек відбудовують пошкоджені будівлі та приміщення у найбільш зруйнованих мікрорайонах міста, зокрема, на території Північної Салтівки, повідомили у мерії Харкова.
Тільки протягом 1 кварталу 2023 року відновили свою роботу два супермаркети мережі «АТБ-маркет», відкрилися у відремонтованих приміщеннях кілька аптек мереж «911», «АНЦ», «Копійка», «МедСервіс». Відкриваються маленькі крамниці з продажу продуктів харчування, м’яса, молочних продуктів. Розпочалась торгівля на торговельному майданчику на вул. Наталії Ужвій.
У місті функціонують 12 гіпермаркетів, 183 супермаркети, 35 торгових центрів, в яких наявний широкий асортимент товарів, побутової техніки, будматеріалів, різноманітний спектр послуг.Поновлюють свою роботу та розвиваються харківські торгові мережі: «Рост», «Клас», «Восторг», «Десяточка», «Чудо-маркет», «Баскет», «Посад», «Арбуз», «Борисфен», «ХАЗАР», «Мак Маркет», «OPTI-маркет», «Маркет+» та інші, загальна кількість об’єктів яких складає понад 300 одиниць.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівники крамниць і аптек відбудовують пошкоджені будівлі та приміщення у найбільш зруйнованих мікрорайонах міста, зокрема, на території Північної Салтівки, повідомили у мерії Харкова.".