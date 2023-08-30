Ще два магазини відновили роботу в харківських П’ятихатках – мерія

У П’ятихатках – одному з найбільш постраждалих внаслідок активних бойових дій мікрорайонів Харкова – 28 серпня відновили роботу два магазини мережі “Хазар”: на вулицях Академіка Курчатова та Академіка Вальтера. У них можна купити бакалію, хлібобулочні вироби, овочі, фрукти та напої.

Про це повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради, а також розповіли, які ще торговельні заклади відкриті у селищі.

Так, на вулиці Академіка Вальтера є невеликі продуктові магазини “Посад”, “Роганський м’ясокомбінат” та магазин “Сухофрукти”. Магазин “Кулиничі” працює на вулиці Академіка Проскури, “Кисет” – на Академіка Курчатова.

Придбати лікарські засоби, гігієнічні товари та іншу медичну продукцію можна в аптеках “9-1-1” та “Сатурнфарм” (вулиця Академіка Вальтера).

У магазині “Аврора мультимаркет” на вулиці Академіка Вальтера – широкий асортимент товарів для дому: столовий та кухонний посуд, засоби гігієни та косметика, побутова хімія, товари для тварин, домашній текстиль, канцтовари.

Також магазин непродовольчих товарів, зоомагазин та кафе працюють на вулиці Академіка Вальтера, а магазин взуття – на вулиці Гаркуші.