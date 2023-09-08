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На Північну Салтівку повертаються магазини, аптеки, СТО і перукарні – мерія

Суспільство 13:56   08.09.2023
Вікторія Яковенко
На Північну Салтівку повертаються магазини, аптеки, СТО і перукарні – мерія

На Північній Салтівці – одному з найбільш зруйнованих внаслідок обстрілів районів Харкова – відновили роботу два супермаркети мережі «АТБ-маркет» на вулиці Дружби Народів та Гвардійців-Широнінців.

Про це повідомили у Харківській міськраді, а також розповіли, які ще торговельні заклади відкриті у районі.

Так, на вулицях Наталії Ужвій та Гвардійців-Широнінців працюють аптеки мереж «9-1-1», «МедСервіс». Кілька павільйонів «Посад», «Салтівський м’ясокомбінат» та інші невеликі продуктові крамниці, магазини товарів для тварин відкриті на вулицях Дружби Народів і Гвардійців-Широнінців.

Також працює торговельний майданчик «Наталка» на вулиці Наталії Ужвій, магазин «Аврора мультимаркет» на вулиці Гвардійців-Широнінців.

Крім цього, поступово відновлюють свою роботу і об’єкти побуту, зокрема, СТО та автомийка на вулиці Дружби Народів, автомийка на вулиці Наталії Ужвій, перукарні на вулицях Наталії Ужвій, Дружби Народів. Також функціонують АЗС на вулицях Дружби Народів та Леся Сердюка.

Читайте також: Ще два магазини відновили роботу в харківських П’ятихатках – мерія

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 13:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Північній Салтівці – одному з найбільш зруйнованих внаслідок обстрілів районів Харкова – відновили роботу два супермаркети мережі «АТБ-маркет» на вулиці Дружби Народів та Гвардійців-Широнінців.".