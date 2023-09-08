На Північну Салтівку повертаються магазини, аптеки, СТО і перукарні – мерія

На Північній Салтівці – одному з найбільш зруйнованих внаслідок обстрілів районів Харкова – відновили роботу два супермаркети мережі «АТБ-маркет» на вулиці Дружби Народів та Гвардійців-Широнінців.

Про це повідомили у Харківській міськраді, а також розповіли, які ще торговельні заклади відкриті у районі.

Так, на вулицях Наталії Ужвій та Гвардійців-Широнінців працюють аптеки мереж «9-1-1», «МедСервіс». Кілька павільйонів «Посад», «Салтівський м’ясокомбінат» та інші невеликі продуктові крамниці, магазини товарів для тварин відкриті на вулицях Дружби Народів і Гвардійців-Широнінців.

Також працює торговельний майданчик «Наталка» на вулиці Наталії Ужвій, магазин «Аврора мультимаркет» на вулиці Гвардійців-Широнінців.

Крім цього, поступово відновлюють свою роботу і об’єкти побуту, зокрема, СТО та автомийка на вулиці Дружби Народів, автомийка на вулиці Наталії Ужвій, перукарні на вулицях Наталії Ужвій, Дружби Народів. Також функціонують АЗС на вулицях Дружби Народів та Леся Сердюка.