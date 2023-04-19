Конкурс по восстановлению Северной Салтовки: за лучшую идею дадут 10 тыс. дол.
Архитекторам и студентам предлагают принять участие в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки в Харькове.
Заявку на участие в архитектурном конкурсе Rebuild Ukraine можно подать до 16 июня. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Благодаря конкурсу хотят найти инновационные решения по замене разрушенных жилых домов в микрорайоне Северная Салтовка.
В рамках конкурса планируют спроектировать 200 новых жилых квартир разной площади, рассказали в министерстве.
Участники могут выбрать между проектированием нового дома или уплотнением существующей застройки дополнительными квартирами.
«Существуют различные техники и методы, которые могут быть использованы для перепланировки, в частности, полный снос и строительство нового дома, перестройку, надстройку и замену поврежденных частей здания или комбинацию этих методов», — отметили в министерстве.
За лучший проект предлагают 10 тысяч долларов.
С подробной информацией и требованиями заявки на участие в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Архитекторам и студентам предлагают принять участие в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки в Харькове.".