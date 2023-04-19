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Конкурс по восстановлению Северной Салтовки: за лучшую идею дадут 10 тыс. дол.

Общество 16:23   19.04.2023
Виктория Яковенко
Конкурс по восстановлению Северной Салтовки: за лучшую идею дадут 10 тыс. дол. Фото: Министерство образования и науки Украины

Архитекторам и студентам предлагают принять участие в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки в Харькове.

Заявку на участие в архитектурном конкурсе Rebuild Ukraine можно подать до 16 июня. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Благодаря конкурсу хотят найти инновационные решения по замене разрушенных жилых домов в микрорайоне Северная Салтовка.

В рамках конкурса планируют спроектировать 200 новых жилых квартир разной площади, рассказали в министерстве.

Участники могут выбрать между проектированием нового дома или уплотнением существующей застройки дополнительными квартирами.

«Существуют различные техники и методы, которые могут быть использованы для перепланировки, в частности, полный снос и строительство нового дома, перестройку, надстройку и замену поврежденных частей здания или комбинацию этих методов», — отметили в министерстве.

За лучший проект предлагают 10 тысяч долларов.

С подробной информацией и требованиями заявки на участие в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 16:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Архитекторам и студентам предлагают принять участие в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки в Харькове.".