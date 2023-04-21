Программа выплат на восстановление жилья заработает с 10 мая. Подробности
Правительство утвердило порядок предоставления государственной помощи на текущий ремонт квартир, частных домов и комнат в общежитиях, которые были повреждены в результате агрессии РФ, подлежат восстановлению и еще не были восстановлены. Получить деньги можно будет с помощью электронной услуги «єВідновлення».
Принятое постановление позволит начать тестирование программы «єВідновлення», пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт Кабмина.
«Сервис будет работать в «Дії». Уже с 10 мая… Приоритет в компенсации будут иметь участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью», — отметил Шмыгаль.
Как пишет Кабмин, прежде всего нужно подать информацию о поврежденном имуществе на портале или в приложении «Дія», через ЦНАП или нотариуса. Далее нужно открыть специализированный счет «еВідновлення» в одном из банков-участников программы. Это можно сделать как в банковском приложении, так и в физическом отделении банка. После этого следует подать заявление на компенсацию в «Дії».
Сумму компенсации определит комиссия после подсчета объемов повреждений, а сведения об обследовании и сумму помощи внесут в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Срок рассмотрения заявления и принятия решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи. После этого гражданин, подавший заявление, получит подтверждение и средства на карточку «еВідновлення».
Средства можно использовать на закупку стройматериалов, окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ. При этом потратить деньги можно будет только на материалы или услуги подрядчиков, которые имеют соответствующие MCC- или торговые коды. Использовать компенсацию можно будет в течение года с момента ее начисления.
«Источниками для компенсаций станут как средства государственного бюджета, так и средства международных доноров и кредиторов. Ожидаем, что сможем в ближайшем будущем сделать основным источником компенсаций репарации России», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 23:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство утвердило порядок предоставления государственной помощи на текущий ремонт квартир, частных домов и комнат в общежитиях, которые были повреждены в результате агрессии РФ, подлежат восстановлению и еще не были восстановлены. Получить деньги можно будет с помощью электронной услуги «єВідновлення».".