Мінінфраструктури: єВідновлення – це гроші на дрібні ремонти, не компенсація

У межах державної програми “єВідновлення”, яка стартувала 10 травня, українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на дрібні ремонти житла, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Про компенсацію за зруйноване майно поки не йдеться.

Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

За її словами, на сьогодні в реєстр пошкодженого та знищеного майна, який наповнюють регіони, внесли понад 70 тисяч заявок, і цей процес триває.

«Коли ми говоримо про процедуру «єВідновлення», то це суперспрощена процедура. Людина повідомляє про пошкодження. Представник органу місцевого самоврядування заповнює чекліст, що треба прийти та фізично подивитися, що пошкоджено. Саме по цьому чеклісту суто по формулі обраховується вартість компенсації. Тут немає людського фактору. І розмір цієї компенсації просто падає на картку людині», – каже Азархіна.

Вона також констатувала, що на цьому етапі люди, які до цього власними силами вже відновили житло, гроші від держави не отримають.

«Але ми до цього повернемося. Зараз ми просимо громадян поставитися з розумінням до цього. Збирати чеки, фіксувати цю інформацію. І це має бути частиною великої роботи України щодо компенсації та репарацій», – зазначила заступниця міністра.

«єВідновлення» – дрібні ремонти. Це державна підтримка для людей, які мають відновити житло в межах наших соціальних зобов’язань як держави. Коли ми говоримо про компенсацію, то це взагалі історія про те, як Україна бере на себе певні соціальні зобов’язання за ту шкоду, яку заподіяла інша країна. Насправді за це має платити Росія. Тому все це має стати великою частиною по репараціях і відшкодуванню саме від Росії», – додала Азархіна.

Також вона додала, що програма «єВідновлення» – це «історія, повністю пов’язана зі смартфоном».

У Харківській області, за даними ХОВА, внаслідок російської агресії пошкоджено 4091 багатоповерховий та 8338 приватних житлових будинків.

Нагадаємо, щоб отримати допомогу, потрібно повідомити про пошкоджене майно у додатку “Дія”. Після цього слід відкрити спеціалізований рахунок “єВідновлення” в одному із банків-учасників програми. Наступний крок – заповнити заяву на допомогу у додатку “Дія”, перевірити та відправити в обробку.

Місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування, внесе дані до реєстру пошкодженого та знищеного майна та визначить суму компенсації. Строк розгляду заяви та прийняття рішення про компенсацію не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.