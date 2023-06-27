єВідновлення: теперь харьковчане могут проверить статус заявки в чат-боте
В чат-боте «Харьков — твой дом» харьковчане могут проверить состояние рассмотрения заявления, поданного для получения услуги «єВідновлення».
Для этого необходимо перейти по ссылке и выбрать в меню пункт «Проверить состояние заявления «єВідновлення», сообщили в Харьковском горсовете.
Кроме этого, в боте можно получить ответы на частые вопросы об услуге «єВідновлення» и ознакомиться с порядком ее получения в Харькове.
Над функционированием чат-бота работают исполнительные органы горсовета и IT-компания.
Чат-бот был запущен в июне прошлого года. В общем харьковчане уже прислали около 480 тыс. запросов, добавили в мэрии.
Напомним, в рамках государственной программы «єВідновлення», которая стартовала 10 мая, украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на мелкие ремонты жилья, поврежденного в результате агрессии РФ. О компенсации за разрушенное имущество речь пока не идет.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В чат-боте «Харьков — твой дом» харьковчане могут проверить состояние рассмотрения заявления, поданного для получения услуги «єВідновлення».".