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Харьковщина – среди лидеров по реализации программы єВідновлення – Шмигаль

Общество 20:02   04.07.2023
Оксана Якушко
Харьковщина – среди лидеров по реализации программы єВідновлення – Шмигаль

Всего украинцы подали более 22 тысяч заявок в єВідновлення на компенсацию за поврежденное жилье, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает ХОВА. 

Лидерами сбора и обработки данных стали Харьковская, Киевская и Николаевская области.

В Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии аккумулировали почти 62 млрд грн, из которых 23,7 млрд грн уже распределили на восстановление. В частности, 4,4 млрд грн направили на реализацию программы єВідновлення, отметил глава правительства.

Читайте также: Более 6 млн грн выплат получили первые жители Харьковщины на ремонт жилья

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 20:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего украинцы подали более 22 тысяч заявок в єВідновлення на компенсацию за поврежденное жилье, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает ХОВА. ".