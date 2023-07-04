Харьковщина – среди лидеров по реализации программы єВідновлення – Шмигаль

Всего украинцы подали более 22 тысяч заявок в єВідновлення на компенсацию за поврежденное жилье, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает ХОВА.

Лидерами сбора и обработки данных стали Харьковская, Киевская и Николаевская области.

В Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии аккумулировали почти 62 млрд грн, из которых 23,7 млрд грн уже распределили на восстановление. В частности, 4,4 млрд грн направили на реализацию программы єВідновлення, отметил глава правительства.

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