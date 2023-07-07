2,5 млрд грн получила Харьковщина на проекты восстановления – Шмигаль

Приоритет отдавали тем областям, которые наиболее пострадали от преступлений и разрушений россиян, отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства.

«Мы должны начать восстановление уже сейчас. Не дожидаясь завершения войны. За последние несколько недель мы выделили регионам 16 млрд. 369 млн. гривен субвенции на проекты восстановления и трансформации. Это очень значительная сумма, позволяющая уже в этом году показать очень конкретные результаты, которые почувствуют все украинцы», – сообщил Шмигаль.

Киевская область получила 4,5 млрд. грн.

Харьковской области выделено 2,5 млрд. грн.

Житомирской области — 1,5 млрд грн.

Запорожская и Одесская области получили по 1 млрд. гривен.

Сумская область — 837 млн грн.

Николаевщина — 817 млн грн.

Полтавщина — 797 млн грн.

Днепропетровская область — 663 млн грн.

Херсонщина — 563 млн грн.

«Это топ-10 регионов, которым выделили больше всего средств. Весь этот ресурс выделяется не просто так, а под конкретные проекты и задачи, относящиеся к критической инфраструктуре, социальной сфере, подготовке к зиме, восстановлению жизни в громадах. Но, к сожалению, на местах используют эти средства слишком медленно», – отметил Шмигаль.