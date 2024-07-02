«Припинити вогонь» задля переговорів із РФ запропонував Орбан Зеленському
Сьогодні під час першого за останні 12 років візиту до Києва прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саме може прискорити переговори з РФ.
Віктор Орбан під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві зазначив, що Угорщина високо цінує всі ініціативи його візаві для досягнення миру. Проте для переговорів із РФ Україні необхідно «припинити вогонь».
«Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна… спочатку припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпів переговорів», — сказав Віктор Орбан.
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- Категорії: Політика, Суспільство; Теги: венгрия, Виктор Орбан, Владимир зеленский, киев, мирные переговоры, прекращение огня, премьер-министр, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 15:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні під час першого за останні 12 років візиту до Києва прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саме може прискорити переговори з РФ.".