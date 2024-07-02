Live
  • Вт 02.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 40.64
  • EUR 43.69

«Припинити вогонь» задля переговорів із РФ запропонував Орбан Зеленському

Політика 15:33   02.07.2024
Оксана Якушко
«Припинити вогонь» задля переговорів із РФ запропонував Орбан Зеленському

Сьогодні під час першого за останні 12 років візиту до Києва прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саме може прискорити переговори з РФ.

Віктор Орбан під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві зазначив, що Угорщина високо цінує всі ініціативи його візаві для досягнення миру. Проте для переговорів із РФ Україні необхідно «припинити вогонь».

«Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна… спочатку припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпів переговорів», — сказав Віктор Орбан.

Читайте також: Орбан у Києві: що відомо про візит “європейського друга Путіна” до України

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ще один поїзд з Харкова до Києва ходитиме від 3 липня
Ще один поїзд з Харкова до Києва ходитиме від 3 липня
02.07.2024, 16:38
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
01.07.2024, 16:17
У Харкові – вибухи, раніше попереджали про атаку КАБом
У Харкові – вибухи, раніше попереджали про атаку КАБом
02.07.2024, 16:06
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові та Харківському районі 1 липня
02.07.2024, 08:31
Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав
Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав
02.07.2024, 15:52
«Припинити вогонь» задля переговорів із РФ запропонував Орбан Зеленському
«Припинити вогонь» задля переговорів із РФ запропонував Орбан Зеленському
02.07.2024, 15:33

Новини за темою:

10:38
Орбан у Києві: що відомо про візит “європейського друга Путіна” до України
12:46
Жителів Харківщини та інших областей зняли з “туру” до Угорщини за $3-12 тисяч
18:22
Житель Харківщини віддав $9 тисяч за “вояж” в Угорщину на човні (відео)
14:23
В ЄС вигадали, як покарати Орбана за протидію Україні, — FT
14:29
Європейські союзники втрачають увагу до України та підводять її – CNN

Ви читали новину: ««Припинити вогонь» задля переговорів із РФ запропонував Орбан Зеленському»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 15:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні під час першого за останні 12 років візиту до Києва прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саме може прискорити переговори з РФ.".