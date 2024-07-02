Орбан у Києві: що відомо про візит “європейського друга Путіна” до України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уранці 2 липня прибув до Києва, повідомила “Європейська правда”.

Кортеж глави угорського уряду проїхав вулицями столиці до посольства Угорщини. Перед цим Орбан відвідував Україну аж 2012 року, коли зустрічався з майбутнім президентом-зрадником Януковичем. Ні з Петром Порошенком, ні (досі) з Володимиром Зеленським Орбан у Києві не зустрічався.

Напередодні угорське видання Index написало, що Орбан перед поїздкою анонсував “перші кроки” для сприяння миру в Україні. Про це “європейський друг Путіна” розповів в інтерв’ю телеканалу М1, висвітлюючи плани на час головування Угорщини в Раді ЄС. Зокрема, Орбану адресували питання, що може зробити Угорщина під час свого головування, щоб припинити війну в Україні. І він пообіцяв ті самі “перші кроки щодо сприяння миру”.

“Якщо ви подивитеся завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки”, – сказав Орбан, а потім стало відомо, що він зібрався до Києва.

При цьому прем’єр-міністр Угорщини зазначив: вважає, що рано чи пізно американці та росіяни домовляться один з одним (про роль України в такому гіпотетичному процесі він не згадав). Орбана турбує, якою буде роль ЄС у такому разі.

“Де тут буде Європа? Хто представлятиме ваші інтереси? А які ваші інтереси?” – сказав голова уряду Угорщини.

У Києві 2 липня Орбан має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими керівниками високого рівня. Раніше, за даними “Європейської правди”, Україна погодилася виконати низку умов Угорщини як елемент домовленості для запуску переговорів щодо вступу до ЄС. Йдеться про 11 вимог Орбана. Частина з них – однозначно неприйнятна для України.

“По суті, Угорщина вимагає скасувати цілий комплекс законодавчих змін у меншинному законодавстві, які Україна провела після Революції гідності. Ідея Угорщини – відновлення норм, які діяли за Януковича“, – вважають автори “Європейської правди”.

З найбільш кричущих вимог: змінити виборче законодавство України, щоб гарантувати нацменшинам представництво в парламенті (щоб реалізувати цю забаганку Орбана, довелося б змінити розділ у Конституції). Угорщина вже подала сигнали, що тут готова поступитися. Але є інші принципові вимоги, де Орбан і компанія точно не відступлять: наприклад, скасування вимоги для всіх чиновників та депутатів в Україні знати державну мову та використовувати її в роботі та публічній діяльності (це дозволить українським угорцям, які не знають української, обиратися депутатами до місцевих рад). “Європейська правда”, проаналізувавши вимоги Угорщини до України, вважає найпроблемнішою все ж таки визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців. Будапешт вимагає визнати “традиційно угорськими” усі населені пункти Закарпаття, у тому числі ті, де угорці історично ніколи не жили. Низка інших вимог також вимагатиме компромісів. Таким чином, тем для спілкування у Зеленського та Орбана – більш ніж достатньо.