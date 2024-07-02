Орбан в Киеве: что известно о визите «европейского друга Путина» в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром 2 июля прибыл в Киев, сообщила «Европейская правда».

Кортеж главы Венгерского правительства проехал по улицам столицы к посольству Венгрии. Перед этим Орбан посещал Украину аж в 2012-м году, когда встречался с будущим президентом-предателем Януковичем. Ни с Петром Порошенко, ни (до сих пор) с Владимиром Зеленским Орбан в Киеве не встречался.

Накануне венгерское издание «Index» написало, что Орбан перед поездкой анонсировал «первые шаги» для содействия миру в Украине. Об этом «европейский друг Путина» рассказал в интервью телеканалу М1, освещая планы на время председательства Венгрии в Совете ЕС. В частности, Орбану задали вопрос, что может сделать Венгрия во время своего председательства, чтобы прекратить войну в Украине. И он пообещал те самые «первые шаги по содействию миру».

«Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги», – сказал Орбан, а следом стало известно, что он собрался в Киев.

При этом премьер-министр Венгрии отметил: считает, что рано или поздно американцы и россияне договорятся друг с другом (о роли Украины в таком гипотетическом процессе он не упомянул). Орбана заботит, какова будет роль ЕС в таком случае.

«Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?» – сказал глава правительства Венгрии.

В Киеве 2 июля Орбан должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими руководителями высокого уровня. Ранее, по данным «Европейской правды», Украина согласилась выполнить ряд условий Венгрии для запуска переговоров о вступлении в ЕС. Речь идет об 11 требованиях Орбана. Часть из них — однозначно неприемлемы для Украины.

«По сути Венгрия требует отменить целый комплекс изменений в законодательстве относительно меньшинств, которые Украина провела после Революции достоинства. Идея Венгрии – восстановление норм, действовавших при Януковиче», — считают авторы «Европейской правды».

Из наиболее вопиющих требований: изменить избирательное законодательство Украины, чтобы гарантировать нацменьшинствам представительство в парламенте (чтобы реализовать эту «хотелку» Орбана, пришлось бы изменить раздел в Конституции). Венгрия уже подала сигналы, что здесь готова уступить. Но есть другие принципиальные требования, где Орбан и компания точно не отступят: например, отмена требования для всех чиновников и депутатов в Украине знать государственный язык и использовать его в работе и публичной деятельности (это позволит украинским венграм, не знающим украинский, избираться депутатами в местные советы). «Европейская правда», проанализировав требования Венгрии к Украине, считает самым проблемным все же определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров. Будапешт требует признать «традиционно венгерскими» все населенные пункты Закарпатья, в том числе те, в которых венгры исторически никогда не жили. Ряд других требований также потребует компромиссов. Таким образом тем для общения у Зеленского и Орбана — более чем достаточно.