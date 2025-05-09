Скандал: в Украине обнаружили сеть венгерских шпионов — СБУ (видео)
Служба безопасности заявила, что разоблачила в Украине агентурную сеть военной разведки Венгрии.
Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил: агентурная сеть «осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству».
«Задачей этой организации был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска», — сообщил Дехтяренко.
СБУ задержала на Закарпатье двух агентов из этой сети. По данным Службы, куратором этих людей был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии. Его также уже идентифицировали.
В работе на венгерскую разведку подозревают 40-летнего бывшего военного из Береговского района, которого завербовали еще в 2021 году, а также — бывшую военнослужащую Сил безопасности и обороны Украины (она уволилась из подразделения в 2025 году).
По данным контрразведки и следователей СБУ. 40-летний агент должен был изучать настроения местного населения, а также выяснить: какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья; какие военные силы расположены в регионе и как много у них техники; насколько укомплектованы правоохранительные органы.
«Задокументировано, что агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе. После сбора разведданных он уехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы изменник оформил справку наблюдателя за больным отцом, нуждающимся в лечении в иностранных учреждениях. По материалам дела, во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные денежные средства, которые предусматривались для выполнения поставленных задач», — сообщил спикер СБУ.
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Среди таких задач агента было создавать сеть информаторов — он пытался завербовать не менее двух человек. Пока гражданин следил за силовиками в Закарпатье, за ним самим следила контрразведка СБУ. Вторую его встречу с куратором задокументировали.
Что касается задержанной женщины, то ее задачей было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она служила.
«Контрразведка СБУ задокументировала каждый шаг венгерской агентуры и задержала фигурантов по местам жительства. При обыске у них изъяты телефоны и другие доказательства подрывной деятельности», — подчеркнул Дехтяренко.
Сейчас задержанные — под стражей. Их подозревают в госизмене, за что грозит пожизненное.
Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не скрывает своей антиукраинской позиции. Он открыто сотрудничает с российским диктатором Путиным и регулярно пытается блокировать любые решения ЕС в поддержку Украины. Закарпатье в своей истории некоторый период входило в состав Венгрии: часть его страна аннексировала по итогам Первого Венского арбитража в 1938 году, вторую оккупировала во время короткой словацко-венгерской войны в 1939-м (в обоих случаях захват территории Закарпатья венгерское руководство совершало в сговоре с нацистской Германией).
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: венгрия, орбан, СБУ, скандал, шпион, шпионаж;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба безопасности заявила, что разоблачила в Украине агентурную сеть военной разведки Венгрии".