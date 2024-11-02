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Сегодня 2 ноября: какой день в истории

Календарь 06:00   02.11.2024
Оксана Горун
Сегодня 2 ноября: какой день в истории

2 ноября 1708 года произошла Батуринская трагедия. В 1938-м состоялся Первый Венский арбитраж, по итогам которого Венгрия аннексировала южную Словакию и часть Карпатской Украины. В том же году харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, которой присвоили звание Героя СССР. В 2000-м в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело Георгия Гонгадзе.

Праздники и памятные даты 2 ноября

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Также сегодня: День динамической безвредности, Всемирный день сумчатого муравьеда (День намбата).

2 ноября в истории

2 ноября 1708 года произошла Батуринская трагедия. Московский царь Петр I решил отомстить гетману Украины Ивану Мазепе за союз со Швецией против московитов. Подробнее.

2 ноября 1917 года в Киеве начал работу ІІІ Всеукраинский военный съезд. На нем собралось более 3000 делегатов, представлявших около 3 млн украинских военных. Подробнее.

Всеукраинский военный съезд в ноябре 1917 года
Участники Третьего Всеукраинского военного съезда. В центре — Симон Петлюра и Михаил Грушевский. Справа представители французской, бельгийской и румынской военных миссий.
Фото: constituanta.blogspot.com

2 ноября 1938 года харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза. Подробнее.

2 ноября 1938 года состоялся Первый Венский арбитраж, по итогам которого Венгрия аннексировала южную Словакию и западную часть Карпатской Украины.

Королевство Венгрия по итогам Первой мировой войны потеряло 72% своей территории, где проживало 64% населения. В основном речь шла не об этнических венгерских регионах, но 3 млн венгров оказались в других странах. Как и в Германии, в Венгрии скоро радикализировались реваншистские настроения. Граждане и политики стремились к пересмотру условий Трианонского мирного договора, который считали несправедливым. Возник так называемый «венгерский ирредентизм» — стремление к восстановлению «Великой Венгрии». Венгерские политики и спецслужбы также активно «подогревали» настроения среди своих этнических меньшинств в соседних странах.

«Расследование Нюрнбергского процесса показало, что как нацистская Германия, так и хортистская Венгрия использовали свои меньшинства для внутреннего развала Чехословакии; их целью было не достижение гарантий своих национальных прав, а злоупотребление темой национальных прав против государства, гражданами которого они были. Согласно международному праву такое поведение относится к противоправной деятельности против суверенитета Чехословакии, а деятельность обеих стран расценивается как действие против международного мира и свободы», — оценивает политику Венгрии 1930-х англоязычная Википедия, ссылаясь на работы Йозефа Беньо и Даниэля Шмихулы, посвященные решениям Венского арбитража.

В этих исследованиях речь идет в первую очередь о событиях в южной Словакии. Однако в Подкарпатской Руси процессы были аналогичными. 11 октября 1938 года Подкарпатская Русь получила автономию в составе Чехословакии. 26 октября правительство автономии возглавил Августин Волошин, после чего территориальную единицу переименовали в Карпатскую Украину. Почти сразу начались теракты, которые устраивали венгерские диверсанты – представители местного национального меньшинства.

Чего бы удалось достичь венграм терактами и раскачиванием обстановки в соседних странах, мы уже не узнаем. Ведь королевство получило «щедрый подарок» не от своих меньшинств за границей, а от международных партнеров – таких же реваншистов. Судьбоносным стало подписание Мюнхенского соглашения. Документ, кроме позорной передачи Германии Судетской области, обязал руководство Чехословакии «удовлетворить территориальные претензии Польской республики и Королевства Венгрия».

Венгрия расширяет границы в 1938 - 1941 годах - карта
Карта территорий, аннексированных Венгерским королевством в 1938–1941 гг. Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Vienna_Award#/media/File:Territorial_gains_of_Hungary_1938-41_en.svg

Именно с этой целью созвали Первый Венский арбитраж. «Арбитрами» на нем были нацистская Германия и фашистская Италия. Мнения представителей Карпатской Украины (Августина Волошина) и Словацкой республики (Йозефа Тисо) на арбитраже даже не стали слушать. Королевству Венгрия передали 10 390 кв. км территории Словакии (южную часть) и 1537 кв. км территории Карпатской Украины (с Ужгородом и Мукачево). 12 ноября 1938 года парламент Венгрии издал приказ, которым включил эти территории в состав королевства. После этого Августин Волошин перенес столицу Карпатской Украины в Хуст. При этом венгров решение Первого Венского арбитража не удовлетворило – они хотели вернуть все территории, которые считали своими, чем и занимались в последующие годы. Уже весной 1939-го Адольф Гитлер дал Венгрии разрешение на оккупацию остальной части Карпатской Украины – во время провозглашения независимости Словакии. Венгры же, воспользовавшись ситуацией, захватили еще и часть словацких земель (в общей сложности 1897 квадратных километров территории с 69 630 жителями) во время так называемой «Малой войны». В 1940-м последовал и Второй Венский арбитраж, которым делили уже территорию Румынии. Решения этих арбитражей отменили уже после Второй мировой войны: Парижский мирный договор 1947 объявил Венское арбитражное дело недействительным.

2 ноября 1956 года во время Венгерского восстания правительство страны заявило о выходе Венгрии из Варшавского договора. Подробнее.

2 ноября 2000 года в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело без головы. На тот момент уже полтора месяца в Украине разыскивали пропавшего основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе. Подробнее.

Церковный праздник

2 ноября  чтят память мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Ельпидифора, Анемподиста и других с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если галки устроили птичий «базар», то погода в ближайшее время будет хорошая.

Если снег упал на сухую землю, то будет тепло.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя лениться.

Нельзя ругаться и сквернословить.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 ноября 1708 года произошла Батуринская трагедия. В 1938-м состоялся Первый Венский арбитраж, по итогам которого Венгрия аннексировала южную Словакию и часть Карпатской Украины".