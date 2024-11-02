Сьогодні 2 листопада: який день в історії

2 листопада 1708 року сталася Батуринська трагедія. У 1938-му відбувся Перший Віденський арбітраж, за підсумками якого Угорщина анексувала південну Словаччину та частину Карпатської України. У тому ж році харків’янка Валентина Гризодубова стала першою жінкою, якій надали звання Героя СРСР. У 2000-му в лісі біля Таращі на Київщині виявили тіло Георгія Гонгадзе.

Свята та пам’ятні дати 2 листопада

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Також сьогодні: День динамічної нешкідливості, Всесвітній день сумчастого мурахоїда (День намбата).

2 листопада в історії

2 листопада 1708 року сталася Батуринська трагедія. Московський цар Петро I вирішив помститися гетьманові України Івану Мазепі за союз зі Швецією проти московитів. Докладніше.

2 листопада 1917 року в Києві розпочав роботу III Всеукраїнський військовий з’їзд. На ньому зібралося понад 3000 делегатів, які представляли близько 3 млн українських військових. Докладніше.

2 листопада 1938 року харків’янка Валентина Гризодубова стала першою жінкою, яка отримала звання Героя Радянського Союзу. Докладніше.

2 листопада 1938 року відбувся Перший Віденський арбітраж, за підсумками якого Угорщина анексувала південну Словаччину та західну частину Карпатської України.

Королівство Угорщина за підсумками Першої світової війни втратило 72% своєї території, де проживало 64% ​​населення. В основному йшлося не про етнічні угорські регіони, але 3 млн угорців опинилися в інших країнах. Як і в Німеччині, в Угорщині незабаром радикалізувалися реваншистські настрої. Громадяни та політики прагнули перегляду умов Тріанонського мирного договору, який вважали несправедливим. Виник так званий “угорський ірредентизм” – прагнення відновлення “Великої Угорщини”. Угорські політики та спецслужби також активно “підігрівали” настрої серед своїх етнічних меншин у сусідніх країнах.

“Розслідування Нюрнберзького процесу довело, що як нацистська Німеччина, так і хортистська Угорщина використовували свої меншини для внутрішнього розпаду Чехословаччини; їхньою метою було не досягнення гарантій своїх національних прав, а зловживання темою національних прав проти держави, громадянами якої вони були. Згідно з міжнародним правом така поведінка належить до протиправної діяльності проти суверенітету Чехословаччини, а діяльність обох країн розцінюється як дія проти міжнародного миру та свободи”, — оцінює політику Угорщини 1930-х англомовна Вікіпедія, посилаючись на роботи Йозефа Беньо та Даніеля Шміхули, що присвячені рішенням Віденського арбітражу.

У цих дослідженнях йдеться насамперед про події у південній Словаччині. Однак у Підкарпатській Русі процеси були аналогічними. 11 жовтня 1938 року Підкарпатська Русь отримала автономію в складі Чехословаччини. 26 жовтня уряд автономії очолив Августин Волошин, після чого територіальну одиницю перейменували на Карпатську Україну. Майже одразу розпочалися теракти, які влаштовували угорські диверсанти – представники місцевої національної меншини.

Чого б удалося досягти угорцям терактами та розгойдуванням ситуації в сусідніх країнах, ми вже не дізнаємося. Адже королівство отримало “щедрий подарунок” не від своїх меншин за кордоном, а від міжнародних партнерів – таких самих реваншистів. Доленосним стало підписання Мюнхенської угоди. Документ, окрім ганебної передачі Німеччині Судетської області, зобов’язав керівництво Чехословаччини “задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина”.

Саме з цією метою скликали Перший Віденський арбітраж. “Арбітрами” на ньому були нацистська Німеччина та фашистська Італія. Думки представників Карпатської України (Августина Волошина) та Словацької республіки (Йозефа Тисо) на арбітражі навіть не стали слухати. Королівству Угорщина передали 10 390 кв. км території Словаччини (південна частина) та 1537 кв. км території Карпатської України (з Ужгородом та Мукачево). 12 листопада 1938 року парламент Угорщини видав наказ, яким включив ці території до складу королівства. Після цього Августин Волошин переніс столицю Карпатської України до Хуста. При цьому угорців рішення Першого Віденського арбітражу не задовольнило – вони хотіли повернути всі території, які вважали за свої, чим і займалися в наступні роки. Уже навесні 1939-го Адольф Гітлер дав Угорщині дозвіл на окупацію решти Карпатської України – під час проголошення незалежності Словаччини. Угорці ж, скориставшись ситуацією, захопили ще й частину словацьких земель (загалом 1897 квадратних кілометрів території із 69 630 мешканцями) під час так званої “Малої війни”. У 1940-му відбувся вже Другий Віденський арбітраж, яким ділили територію Румунії. Рішення цих арбітражів скасували після Другої світової війни: Паризький мирний договір 1947 року оголосив Віденську арбітражну справу недійсною.

2 листопада 1956 року під час Угорського повстання уряд країни заявив про вихід Угорщини з Варшавського договору. Докладніше.

2 листопада 2000 року в лісі біля Таращі на Київщині виявили тіло без голови. На той момент уже півтора місяця в Україні розшукували зниклого засновника “Української правди” Георгія Гонгадзе. Докладніше.

Церковне свято

2 листопада Акиндина, Пигасiя, Афонiя, Єлпидифора, Анемподиста та iнших з ними. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо галки влаштували пташиний “базар”, то погода найближчим часом буде гарною.

Якщо сніг випав на суху землю, то буде тепло.

Що не можна робити 2 листопада

Не можна лінуватися.

Не можна лаятися та сваритися.