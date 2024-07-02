«Прекратить огонь» ради мирных переговоров с РФ предложил Орбан Зеленскому
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Сегодня во время первого за последние 12 лет визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что именно может ускорить переговоры с РФ.
Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве отметил, что Венгрия высоко ценит все инициативы его визави для достижения мира. Однако для переговоров с РФ Украине необходимо «прекратить огонь».
«Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли … сначала прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпов этих переговоров», — сказал Виктор Орбан.
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- Категории: Общество, Политика; Теги: венгрия, Виктор Орбан, Владимир зеленский, киев, мирные переговоры, прекращение огня, премьер-министр, рф;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 15:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня во время первого за последние 12 лет визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что именно может ускорить переговоры с РФ.".