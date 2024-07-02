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«Прекратить огонь» ради мирных переговоров с РФ предложил Орбан Зеленскому

Общество 15:33   02.07.2024
Оксана Якушко
«Прекратить огонь» ради мирных переговоров с РФ предложил Орбан Зеленскому Скриншот

Сегодня во время первого за последние 12 лет визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что именно может ускорить переговоры с РФ.

Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве отметил, что Венгрия высоко ценит все инициативы его визави для достижения мира. Однако для переговоров с РФ Украине необходимо «прекратить огонь».

«Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли … сначала прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпов этих переговоров», — сказал Виктор Орбан.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 15:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня во время первого за последние 12 лет визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что именно может ускорить переговоры с РФ.".