Ультраправые Франции хотят ограничить военную помощь Украине – СМИ

Во Франции ультраправые с большим отрывом выиграли первый тур внеочередных парламентских выборов и оказались в шаге от власти. Их главные требования – ограничить иммиграцию во Францию, предоставить больше преференций французам, ограничить военную помощь Украине и отменить санкции против РФ.

Согласно первым результатам, партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла набрала 34% голосов, сообщает BBC.

На втором месте – левый альянс «Новый народный Фронт» с 28,1%, центристы президента Макрона набрали 20,3%.

А уже в следующее воскресенье, 7 июля, после второго тура, Франция узнает состав своего следующего парламента и получит ответ на главный вопрос: одержало ли «Национальное объединение» впечатляющую историческую победу.

«Демократия сказала свое слово, и французы поставили «Национальное объединение» и его союзников во главу угла, фактически уничтожив лагерь Макрона», — заявила Марин Ле Пен, выступая перед своими сторонниками. «Нам нужно абсолютное большинство, чтобы за неделю Жордана Барделлу могли назначить премьер-министром», — добавила она.

После первого тура парламентских выборов во Франции 30 июня руководитель партии Национальное объединение Жордан Барделла заявил о намерениях формировать правительство страны, если его однопартийцы и союзники получат больше мандатов во втором туре 7 июля, пишет Голос Америки.

Изменения в весе политических сил Франции повлияют не только на внутреннюю политику страны, но и на дела в Европейском Союзе и в частности могут повлиять на роль французского правительства в международной помощи Украине для обороны от российской агрессии.

Уклон вправо и Украина

Если крайне правые впервые в послевоенной истории Франции получат право формировать правительство, то надеются ввести более жесткие ограничения на иммиграцию, а также дистанцироваться от политики Европейского Союза.

И речь идет о поддержке Украины.

Главные полномочия в оборонной и внешней политике Франции принадлежат президенту, но партия Национальное объединение говорит о желании противодействовать некоторым его шагам.

“Я намерен быть премьер-министром для всех – таким, кто будет защищать покупательную способность, восстановление законности, порядка и безопасности повсюду в стране. И, конечно же, возобновление нашей миграционной политики будет приоритетом. Я намерен быть премьер-министром “коабитационного” правительства, которое будет уважать конституцию и полномочия президента республики и будет бескомпромиссным в отношении политики, которую мы будем внедрять для Франции и французов”, — заявил Жордан Барделла.

Ранее Барделла отмечал, что он назвал «красными линиями», когда речь идет о помощи Украине.

К примеру, он категорически высказался против предположения Макрона о возможности командировки в Украину французских военных и высказался против предоставления украинцам дальнобойного оружия.

Осуждая российское вторжение в Украину, лидеры партии «Национальное объединение» говорят о поддержке украинской защиты от агрессии РФ, но с оговоркой.

Во время избирательной кампании Барделла говорил: «Я бы хотел, чтобы Украина располагала боеприпасами и техникой, необходимыми ей для удержания фронта, но моя красная линия не изменится, то есть речь идет об отправке техники, которая может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе. Я не планирую присылать, в частности, ракеты большой дальности или другое оружие, которое позволило бы Украине бить по территории РФ, потому что риск эскалации, конечно, реален».

Недоверие к словам

Соратник президента Макрона, премьер-министр Габриэль Атталь ранее обвинял Марин Ле Пен и ее партию в симпатиях к Москве и намекал на неискренность заявлений крайне правых о поддержке Украины.

“Урок этого вечера в том, что стране правые подошли к порогу власти. Никогда до сих пор в нашей демократии Национальная ассамблея не была под риском доминирования крайне правых, как это видно сегодня. Поэтому наша цель четкая: не допустить полного большинства Национального объединения в Национальной ассамблее, а следовательно к управлению в стране с их катастрофическим проектом”.

Алла Лазарева, парижская корреспондентка еженедельника Украинская неделя и главная редактор издания «The Ukrainian Week, Edition Francaise», также имеет замечания относительно французских обещаний крайне правых об их поддержке Украины.

«На уровне риторики он (Джорждан Барделла) выражает уважение героическому украинскому народу, — указывает корреспондентка, — и он говорит, что РФ не может выигрывать. Но в то же время, если прислушаться и внимательно присмотреться, то он также говорит, что надо отказаться от санкций, потому что они вредны для экономики западных государств, что нужно, чтобы Украина не использовала дальнобойное оружие и не стреляла по России», – указывает Алла Лазарева.

Она считает, что в скрытом или откровенном нежелании помогать Украине изгнать российских захватчиков, взгляды крайних левых и крайних правых сил Франции фактически сходятся.