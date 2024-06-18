Жордан Барделла – звезда TikTok, который может стать премьером Франции – ВВС

Во Франции главным триумфатором выборов в Европарламент стал лидер ультраправых Жордан Барделла — 28-летний кумир молодежи с внешностью кинозвезды, безупречными манерами и блестящей улыбкой. В чем феномен популярности Жордана Барделла, который в июле может стать премьер-министром, рассказывает BBC Украина.

«Я все детство наблюдал, как мама едва сводила концы с концами, особенно в конце месяца», — рассказывал Жордан Барделла в одном из телеинтервью, подчеркивая, что, в отличие от Эммануэля Макрона, его партия никогда не теряла н с народом.

Себя он с гордостью называет «французом смешанного происхождения», и его личная история сильно помогла не только созданию его политического образа, но и трансформации восприятия ультраправых, голосование по которым перестало быть во французском обществе чем-то постыдным.

Жизнь в гетто и обучение в частной школе

Жордан Барделла родился 13 сентября 1995 года в Сен-Дене — неблагополучном парижском пригороде, где живут преимущественно иммигранты арабского и африканского происхождения. Его мать Луиза эмигрировала во Францию ​​из Италии в 1960-е годы. Его отец Оливье тоже имеет частично иммигрантские (алжирские) корни.

Барделла рос в социальном жилище – в мрачной муниципальной многоэтажке, которыми застроен Сен-Дени. Его родители развелись, когда Жордану было два года. Сына воспитывала мать, работавшая помощницей в детском саду.

Правда, его детство все же не было полным скитаний, как это пытаются представить он сам и его пиарщики.

Его отец после развода переехал из Сен-Дени в более благополучный район и стал успешным торговцем автоматами по продаже прохладительных напитков. Он оплатил сыну учебу в частном католическом лицее Сен-Жан-Батист-де-ла-Салль и возил его на каникулы за границу.

Осенью 2005 года 10-летний Барделла стал очевидцем массовых беспорядков, охвативших Сен-Дени после смерти двух подростков североафриканского происхождения. Они погибли от удара током в трансформаторной будке, где скрывались от полиции.

Подпалы автомобилей, погромы магазинов и столкновениям с полицейскими, которые длились почти три недели, по словам Барделла, стали его первым политическим воспоминанием и в 16 лет подтолкнули его к вступлению в ультраправый «Национальный фронт».

«Я рассматриваю эти районы как территории, утраченные для Французской Республики. Здесь господствуют иммиграция, бедность и преступность, наркоторговцы в балаклавах промышляют возле жилых домов. Я натыкался на них, когда пытался войти в наше», — рассказывал он.

В частном лицее, который Барделла вспоминает неохотно, учились и дети иммигрантов — успешных и ассимилированных, которые, как и его семья, приняли французскую культуру и образ жизни. Этим ценностям, убежден Барделла, грозит исламистский разгул в таких кварталах, как Сен-Дени.

Возможно, это редкое сочетание опыта жизни в бедном иммигрантском районе и воспитание в дорогой частной школе повлияло как на его взгляды, так и на умение эффективно доносить их до аудитории.

Жордан Барделла с отличием окончил лицей и поступил в Сорбонну изучать географию, где, впрочем, долго не задержался — на третьем курсе он бросил обучение, решив полностью посвятить себя деятельности в Национальном фронте.

Новое лицо французских ультраправых

Он оказался там в лучшее время. Марин Ле Пен, возглавившая партию в 2011 году, как раз когда в нее вступил 16-летний Барделла, пыталась избавиться от одиозного наследия, которое покинул ее отец, основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен. При нем партия воспринималась как антисемитская, антиисламская, расистская и опасная для демократии.

Барделла, харизматичный, красиво одетый и аккуратно причесанный (его сравнивали с Кеном, бойфрендом куклы Барби), с мягким голосом и безупречными манерами, оказался идеальным воплощением нового имиджа партии и абсолютным хитом молодой аудитории. То есть именно тем человеком, который был нужен Марин Ле Пен, чтобы донести до народа его главный месседж: мы не расисты, а «нормальная оппозиционная партия», защищающая интересы простых французов.

В 19 лет Жордан Барделла стал секретарем отделения «Национального Фронта» в Сен-Дене, в 2015-м был избран в региональный совет Иль-де-Франс. А на президентских выборах 2017 года 22-летний Барделла уже вошел в предвыборную команду Марин Ле Пен.

Барделла стал важной составляющей ребрендинга «Национального фронта», спланированного Марином Ле Пен. Его юношеский энтузиазм и ее многолетний политический опыт позволили им сформировать мощный тандем, давший сокрушительный электоральный эффект.

«Они отлично дополняют друг друга», — говорит Филипп Марлиер, профессор французской политики в Университетском колледже Лондона, добавляя, что Барделла смог навести глянец на репутацию «Национального фронта».

«Никогда еще так много французов не считали партию Ле Пен абсолютно легитимной, — отмечает Стюарт Шо, директор по опросу социологической группы Vérian. — С точки зрения общественного мнения, это изменение парадигмы. Люди больше не обращают внимания на расистские и антисемитские идеи, связанные с основателем партии».

TikTok-сенсация и любитель селфи

Барделла принес партии, традиционно поддерживаемой старшим поколением, миллионы голосов молодых избирателей, недовольных высокими ценами, безработицей, невозможностью купить жилье и планировать будущее.

Он разговаривает с ними на их языке и их платформах — Барделла стал звездой TikTok, где 1,6 млн подписчиков. Как объясняет в интервью Politico Ромен Фаржье, исследователь из Университета Монпелье, эта тактика успешна, потому что «левые не умеют делать мемы».

В селфи Барделла своим поклонникам никогда не отказывает. Один час – встреча с избирателями, один час – сессия селфи, рассказывает корреспондент французского издания Euractiv.

Его популярность во Франции не вызывает сомнений: Барделла стал единственным политиком в списке 50 самых популярных французов, составленном Le Journal du Dimanche. По данным опроса Ipsos, на европейских выборах за него собирались голосовать около трети молодых людей от 18 до 24 лет.

«Он молод, амбициозен, близок к нам. Человек, который нам нужен, — восхищается 23-летний Луи Верньо. — Для молодежи он будущее Франции. Наш спаситель».

«Призрак» Европарламента и «идеальный зять»

В 2019 году на выборах в Европарламент партия Ле Пен заняла первое место, и 23-летний Барделла стал евродепутатом. Правда, в Европарламенте его видели редко — левая евродепутат Манон Обри назвала его «парламентарием-призраком» за то, что он за пять лет почти не появлялся на заседаниях. Во Франции он продолжал стремительно набирать популярность.

В 2022 году Марин Ле Пен официально передала ему лидерство — 27-летний Жордан Барделла стал ее преемником и президентом «Национального объединения». Впрочем, Марин Ле Пен ничуть не отошла от дел – все ключевые решения в партии принимает она и хочет сосредоточиться на главном призе – президентских выборах 2027 года.

Пресса называла Барделла «идеальным зятем» Ле Пен, причем он почти им стал и в буквальном смысле, потому что был в романтических отношениях с племянницей Марин Ле Пен Нолвен Оливье, они расстались незадолго до европейских выборов.

«Пустышка с заученными фразами»

Критики упрекают его за нехватку эрудиции, отсутствие собственного мнения по ключевым вопросам, нехватку знаний в области мировой экономики и политики и вообще в том, что по его стилю нет никакой сути.

Паскаль Юмо, бывший глава отдела коммуникаций «Национального объединения», обучавший Барделла для общения со СМИ, описывает его как человека, «заученно повторяющего формулы Ле Пен».

«Он был пустышкой, очень ограниченным человеком. Хорошо держался, но мало что понимал в том, что происходит во Франции или мире», — говорит Юмо.

«Над его легкостью, энтузиазмом, который вы сегодня наблюдаете, нам пришлось работать месяцы и месяцы», – рассказывает Юмо, добавляя, что даже блестящая улыбка и непринужденные поздравления Барделла – результат тщательного тренинга.

Смена вывески, но не изменение сущности

Анализируя отполированный имидж «Национального объединения», политологи указывают, что идеи ультраправых действительно не изменились. Это все те же, только переупакованные, заявления об опасности неконтролируемой иммиграции, о том, что коренные французы должны иметь привилегии при получении социальных пособий и жилья, о том, что во Франции царит «варварская» обстановка, и время для спасения нации истекает.

«Я думаю, что самая большая угроза, которая стоит сегодня перед нашей нацией, — это радикальный ислам, политический ислам, который является пятой колонной. Он хочет завоевать Францию ​​и французское общество и навязать свои запреты всем французам. Некоторые люди смирились с этим, я нет», — эти слова Жордана Барделла на недавней встрече с избирателями встретили овации.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время теледебатов упрекнул Барделлу в том, что его партия выступает против ЕС, и Европа ему не интересна.

Барделла возразил: «Я не против Европы. Я против того, как Европа функционирует сейчас».

Социалист Пьер Жуве считает, что Барделла хочет создать «Европу с изгородями из колючей проволоки».

И хотя его партия не проявляет расизма открыто, по мнению Жуве, она «всегда подразумевает, что враг — это иностранец, североафриканец или мусульманин, виноватый в трудностях французов».

«Девиз ультраправых — национальный суверенитет, и они исключают все, что может ему угрожать, то есть и ЕС, и НАТО, — говорит Жан-Ив Камю, специалист по ультраправым из парижского аналитического центра Fondation Jean Jaurès. — Они не признают ни Международного уголовного суда , нет Европейского суда по правам человека. Они хотят развалить ЕС изнутри».

До вторжения России в Украину Марин Ле Пен часто критиковали за симпатии к Владимиру Путину, но после февраля 2022 г. она выступила с осуждением российской агрессии. Барделла также осудил войну в Украине, хотя «Национальное объединение» воздержалось от голосования в Европарламенте в ходе обсуждения военной помощи Киеву.

Ставки сделаны

Распустив парламент и объявив досрочные выборы, Макрон сделал ставку на то, что французы, увидев за блестящей оберткой подлинное лицо «Национального объединения», услышав его радикальную антииммигрантскую риторику, испугаются от перспектив власти в руках ультраправых и не проголосуют за них на выборах.

Но Макрон может просчитаться.

Недавний опрос Vérian показал, что впервые с 1984 года больше французов считают, что «Национальное объединение» не представляет опасности (45%), чем считают, что оно представляет опасность (41%).

Согласно другому недавнему опросу, «Национальное объединение» выиграет досрочные выборы и получит от 235 до 265 мест в Национальной ассамблее (сейчас у партии 88 мест). И тогда Жордан Барделла станет премьер-министром Франции.

Но после того, как рассчитывает Макрон, сработает вторая ставка. В должности премьер-министра Барделла «наломает дров» из-за некомпетентности и отсутствия опыта, и до президентских выборов 2027 года дискредитирует не только себя и свою партию, но и поставит крест на амбициях Марин Ле Пен выиграть президентские выборы.

Это может сработать. Но если Барделла вдруг окажется успешным премьер-министром, он может омрачить Марин Ле Пен, и не исключено, что «Национальное объединение» захочет выдвинуть его кандидатом в президенты, а не ее. Тем более что она уже трижды проигрывала на выборах, а на Барделла работает по меньшей мере то, что его фамилия не Ле Пен.

Паскаль Юмо, помогавший оттачивать публичный образ Барделла, сказал New York Times: «С 17 лет он преследовал одну цель — стать премьер-министром и президентом. И я не думаю, что кто-то сможет ему помешать».