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Президент США Байден пошел в TikTok за голосами молодых избирателей

Мир 15:48   13.02.2024
Оксана Якушко
Президент США Байден пошел в TikTok за голосами молодых избирателей AP

Предвыборная кампания президента Джо Байдена в 2024 году теперь транслируется в китайской соцсети TikTok, хотя ранее он выразил озабоченность по поводу национальной безопасности по поводу этой платформы и запретил ее на федеральных устройствах, сообщает AP.

По словам помощников, не ожидается, что Байден лично присоединится к этой платформе, как и другие члены его администрации. Аккаунтом будет управлять команда предвыборной кампании, чтобы охватить более молодых избирателей, которые не используют традиционные платформы. В первом посте президент сделал заявление на Суперкубке, а также содержалась отсылка на новейшую теорию политического заговора, в центре которой находится музыкальная суперзвезда Тейлор Свифт.

И ФБР, и Федеральная комиссия по связи предупредили, что владелец TikTok ByteDance может делиться пользовательскими данными, такими как история просмотров, местоположение и биометрические идентификаторы, с авторитарным правительством Китая. В 2022 году Байден запретил использование TikTok почти 4 миллионам сотрудников федерального правительства на устройствах, принадлежащих его агентствам, за некоторыми исключениями для целей правоохранительных органов, национальной безопасности и исследований в области безопасности. Скрытный и влиятельный Комитет по иностранным инвестициям в США уже много лет проверяет приложение.

Представители предвыборного штаба заявили, что они принимают расширенные меры безопасности и внедряют протоколы безопасности, но они не уточнили какие именно эти меры и не сообщили, были ли они предназначены для защиты данных предвыборной кампании или данных избирателей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 15:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предвыборная кампания президента Джо Байдена в 2024 году теперь транслируется в китайской соцсети TikTok, хотя ранее он выразил озабоченность по поводу национальной безопасности по поводу этой платформы и запретил ее на федеральных устройствах, сообщает AP.".