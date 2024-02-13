Президент США Байден пішов у TikTok за голосами молодих виборців
Передвиборча кампанія президента Джо Байдена в 2024 році тепер транслюється в китайській соцмережі TikTok, хоча раніше він висловив занепокоєння щодо національної безпеки з приводу цієї платформи і заборонив її на федеральних пристроях, повідомляє AP.
За словами помічників, не очікується, що Байден особисто приєднається до цієї платформи, які інші члени його адміністрації. Акаунтом керуватиме команда передвиборчої кампанії, щоб охопити молодших виборців, які не використовують традиційні платформи. У першому пості президент зробив заяву на Суперкубку, а також містилося посилання на новітню теорію політичної змови, в центрі якої знаходиться музична суперзірка Тейлор Свіфт.
І ФБР, і Федеральна комісія зі зв’язку попередили, що власник TikTok ByteDance може ділитися даними користувачами, такими як історія переглядів, місцезнаходження та біометричні ідентифікатори, з авторитарним урядом Китаю. У 2022 році Байден заборонив використання TikTok майже 4 мільйонам співробітників федерального уряду на пристроях, що належать його агентствам, за деякими винятками для цілей правоохоронних органів, національної безпеки та досліджень у галузі безпеки. Прихований та впливовий Комітет із іноземних інвестицій у США вже багато років перевіряє додаток.
Представники передвиборчого штабу заявили, що вони вживають розширених заходів безпеки та впроваджують протоколи безпеки, але вони не уточнили які саме ці заходи і не повідомили, чи були вони призначені для захисту даних передвиборчої кампанії чи даних виборців.
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- Категорії: Політика, Світ, Суспільство; Теги: TikTok, Джозеф Байден, Китай, китайская соцсеть, соцсеть, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 15:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Передвиборча кампанія президента Джо Байдена в 2024 році тепер транслюється в китайській соцмережі TikTok, хоча раніше він висловив занепокоєння щодо національної безпеки з приводу цієї платформи і заборонив її на федеральних пристроях, повідомляє AP.".