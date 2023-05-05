В харьковском зоопарке подружились лев и пес (видео)
Фото: скрин
Харьковчане, которые первыми смогли побывать в зоопарке после его открытия для посетителей, публикуют видео оттуда в TikTok.
На одном из опубликованных в сети роликов — свидетельства необыкновенной дружбы льва-подростка и собаки.
«Видела разное, но такого – никогда. Это очень мило», — подписала видео харьковчанка с ником Carolina&Carry.
@carolina.carryБачила різне, але такого — ніколи 😄 це дуже мило 🥰♬ Can’t Take My Eyes Off You — Original Extended Version — Boys Town Gang
Видео опубликовала харьковчанка с ником Carolina&Carry.
Она также показала, что еще происходит за оградой зоопарка — для тех, кто не выдержал пребывания в длинной очереди у входа и пока что не смог проведать зверей.
@carolina.carryХарківський зоопарк 🐊🦧🐅🐘🦒🦛🌳🇺🇦 Залізобетонне місто 💪🏻♬ Провела екскурсію — Parfeniuk
Напомним, харьковский зоопарк открыли для посетителей с 30 апреля. Пока что пускают только участников групповых экскурсий.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане, которые первыми смогли побывать в зоопарке после его открытия для посетителей, публикуют видео оттуда в TikTok".