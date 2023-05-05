В харьковском зоопарке подружились лев и пес (видео)

Харьковчане, которые первыми смогли побывать в зоопарке после его открытия для посетителей, публикуют видео оттуда в TikTok.

На одном из опубликованных в сети роликов — свидетельства необыкновенной дружбы льва-подростка и собаки.

«Видела разное, но такого – никогда. Это очень мило», — подписала видео харьковчанка с ником Carolina&Carry.

Видео опубликовала харьковчанка с ником Carolina&Carry.

Она также показала, что еще происходит за оградой зоопарка — для тех, кто не выдержал пребывания в длинной очереди у входа и пока что не смог проведать зверей.

Напомним, харьковский зоопарк открыли для посетителей с 30 апреля. Пока что пускают только участников групповых экскурсий.