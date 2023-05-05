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В харьковском зоопарке подружились лев и пес (видео)

Общество 09:51   05.05.2023
Оксана Горун
В харьковском зоопарке подружились лев и пес (видео) Фото: скрин

Харьковчане, которые первыми смогли побывать в зоопарке после его открытия для посетителей, публикуют видео оттуда в TikTok.

На одном из опубликованных в сети роликов — свидетельства необыкновенной дружбы льва-подростка и собаки.

«Видела разное, но такого – никогда. Это очень мило», — подписала видео харьковчанка с ником Carolina&Carry.

 

@carolina.carryБачила різне, але такого — ніколи 😄 це дуже мило 🥰♬ Can’t Take My Eyes Off You — Original Extended Version — Boys Town Gang

Видео опубликовала харьковчанка с ником Carolina&Carry.

Она также показала, что еще происходит за оградой зоопарка — для тех, кто не выдержал пребывания в длинной очереди у входа и пока что не смог проведать зверей.

 

@carolina.carryХарківський зоопарк 🐊🦧🐅🐘🦒🦛🌳🇺🇦 Залізобетонне місто 💪🏻♬ Провела екскурсію — Parfeniuk

Напомним, харьковский зоопарк открыли для посетителей с 30 апреля. Пока что пускают только участников групповых экскурсий.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 09:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане, которые первыми смогли побывать в зоопарке после его открытия для посетителей, публикуют видео оттуда в TikTok".