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У харківському зоопарку потоваришували лев і пес (відео)

Суспільство 09:51   05.05.2023
Оксана Горун
У харківському зоопарку потоваришували лев і пес (відео)

Харків’яни, які першими змогли побувати в зоопарку після його відкриття для відвідувачів, публікують відео звідти в TikTok.

На одному з опублікованих у мережі роликів – свідчення незвичайної дружби лева-підлітка та собаки.

“Бачила різне, але такого – ніколи. Це дуже мило”, – підписала відео харків’янка із ніком Carolina&Carry.

 

@carolina.carry Бачила різне, але такого – ніколи 😄 це дуже мило 🥰 ♬ Can’t Take My Eyes Off You – Original Extended Version – Boys Town Gang

Вона також показала, що ще відбувається за огорожею зоопарку – для тих, хто не витримав перебування в довгій черзі біля входу та поки що не зміг відвідати звірів.

 

@carolina.carry Харківський зоопарк 🐊🦧🐅🐘🦒🦛🌳🇺🇦 Залізобетонне місто 💪🏻 ♬ Провела екскурсію – Parfeniuk

Нагадаємо, харківський зоопарк відкрили для відвідувачів з 30 квітня. Поки що пускають лише учасників групових екскурсій.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 09:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни, які першими змогли побувати в зоопарку після його відкриття для відвідувачів, публікують відео звідти в TikTok".