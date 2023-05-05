У харківському зоопарку потоваришували лев і пес (відео)

Харків’яни, які першими змогли побувати в зоопарку після його відкриття для відвідувачів, публікують відео звідти в TikTok.

На одному з опублікованих у мережі роликів – свідчення незвичайної дружби лева-підлітка та собаки.

“Бачила різне, але такого – ніколи. Це дуже мило”, – підписала відео харків’янка із ніком Carolina&Carry.

Вона також показала, що ще відбувається за огорожею зоопарку – для тих, хто не витримав перебування в довгій черзі біля входу та поки що не зміг відвідати звірів.

Нагадаємо, харківський зоопарк відкрили для відвідувачів з 30 квітня. Поки що пускають лише учасників групових екскурсій.