У харківському зоопарку потоваришували лев і пес (відео)
Харків’яни, які першими змогли побувати в зоопарку після його відкриття для відвідувачів, публікують відео звідти в TikTok.
На одному з опублікованих у мережі роликів – свідчення незвичайної дружби лева-підлітка та собаки.
“Бачила різне, але такого – ніколи. Це дуже мило”, – підписала відео харків’янка із ніком Carolina&Carry.
@carolina.carry Бачила різне, але такого – ніколи 😄 це дуже мило 🥰 ♬ Can’t Take My Eyes Off You – Original Extended Version – Boys Town Gang
Вона також показала, що ще відбувається за огорожею зоопарку – для тих, хто не витримав перебування в довгій черзі біля входу та поки що не зміг відвідати звірів.
@carolina.carry Харківський зоопарк 🐊🦧🐅🐘🦒🦛🌳🇺🇦 Залізобетонне місто 💪🏻 ♬ Провела екскурсію – Parfeniuk
Нагадаємо, харківський зоопарк відкрили для відвідувачів з 30 квітня. Поки що пускають лише учасників групових екскурсій.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У харківському зоопарку потоваришували лев і пес (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни, які першими змогли побувати в зоопарку після його відкриття для відвідувачів, публікують відео звідти в TikTok".