Львенка Леву посадили на весеннюю диету: как выглядит маленький хищник

В харьковском экопарке устроили весеннюю диету для своих хищников. Львенок Лева за зиму набрал лишний вес, поэтому его временно переводят с мясного рациона на овощи и фрукты. Как и маленького ягуара Кактуса.

Об этом рассказали на Facebook-странице экопарка.

Леве предложили морковь, виноград и яблоко. По словам сотрудников, на овощно-фруктовую диету он перешел с большим аппетитом.

«Виноградик. Вот это станет вашим любимым блюдом точно. Это очень съедобно, я вас уверяю. С каким огромным аппетитом Лева перешел на виноградик вместо мясной диеты», — отметил сотрудник экопарка.

Лева охотно попробовал и яблоко. Сотрудник пошутил, что теперь он будет питаться только овощами и фруктами, ведь это «очень вкусно».