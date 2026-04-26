Львенка Леву посадили на весеннюю диету: как выглядит маленький хищник
В харьковском экопарке устроили весеннюю диету для своих хищников. Львенок Лева за зиму набрал лишний вес, поэтому его временно переводят с мясного рациона на овощи и фрукты. Как и маленького ягуара Кактуса.
Об этом рассказали на Facebook-странице экопарка.
Леве предложили морковь, виноград и яблоко. По словам сотрудников, на овощно-фруктовую диету он перешел с большим аппетитом.
«Виноградик. Вот это станет вашим любимым блюдом точно. Это очень съедобно, я вас уверяю. С каким огромным аппетитом Лева перешел на виноградик вместо мясной диеты», — отметил сотрудник экопарка.
Лева охотно попробовал и яблоко. Сотрудник пошутил, что теперь он будет питаться только овощами и фруктами, ведь это «очень вкусно».
Популярно
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: лев, новости Харькова, экопарк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Львенка Леву посадили на весеннюю диету: как выглядит маленький хищник», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 08:38;