В экопарке под Харьковом – пополнение: кто родился (видео)

В харьковском экопарке в семье кольцехвостых лемуров родились двое малышей.

«Пока они не отпускают маму, крепко держась за ее теплую шерстку и наблюдая за миром с самого безопасного места. Когда они подрастут, то начнут изучать этот мир уже самостоятельно. Но заботливая мамочка будет всегда рядом», — рассказали в пресс-службе парка.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, в конце марта в экопарке под Харьковом родился бычок серой венгерской коровы. Работники рассказывали, что животное едва держалось на ножках, но уже внимательно рассматривало и изучало этот мир.