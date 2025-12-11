Как львенок и маленький ягуар увидели первый в своей жизни снег под Харьковом
Львенок Льва и маленький ягуар Кактус, обитающие в харьковском экопарке, 10 декабря удивлялись первому в своей жизни снегу.
Видео пресс-служба экопарка опубликовала в TikTok.
«Для наших малышей ягуара Кактуса и львенка Левы – это первая зима и первый снег, поэтому мы знакомимся с новыми ощущениями», – прокомментировала пресс-секретарь экопарка Елена Клименко.
Видео: TikTok экопарка
Для МГ «Объектив» Елена уточнила, что малыши приехали в экопарк по программе обмена четыре с половиной месяца назад.
Как сообщалось, маленькие ягуары появились в экопарке под Харьковом в августе. Их назвали Кактусом и Альтой. Помимо них и львенка Левы в экопарке подрастают белые тигрята Декстер и Дакота.
