Как львенок и маленький ягуар увидели первый в своей жизни снег под Харьковом

Львенок Льва и маленький ягуар Кактус, обитающие в харьковском экопарке, 10 декабря удивлялись первому в своей жизни снегу.

Видео пресс-служба экопарка опубликовала в TikTok.

«Для наших малышей ягуара Кактуса и львенка Левы – это первая зима и первый снег, поэтому мы знакомимся с новыми ощущениями», – прокомментировала пресс-секретарь экопарка Елена Клименко.

Видео: TikTok экопарка

Для МГ «Объектив» Елена уточнила, что малыши приехали в экопарк по программе обмена четыре с половиной месяца назад.

Как сообщалось, маленькие ягуары появились в экопарке под Харьковом в августе. Их назвали Кактусом и Альтой. Помимо них и львенка Левы в экопарке подрастают белые тигрята Декстер и Дакота.