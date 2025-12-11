Live

Як левеня і маленький ягуар побачили перший у своєму житті сніг під Харковом

Суспільство 21:11   11.12.2025
Олена Нагорна
Як левеня і маленький ягуар побачили перший у своєму житті сніг під Харковом

Левеня Льова та маленький ягуар Кактус, що мешкають у харківському екопарку, 10 грудня дивувалися першому у своєму житті снігу.

Відео пресслужба екопарку опублікувала у тіктоці.

“Для наших малюків ягуара Кактуса і левеня Льови – це перша зима і перший сніг, тому ми знайомимося з новими відчуттями”, – прокоментувала речниця екопарку Олена Клименко.

Відео: тікток екопарку

Для МГ «Об’єктив» Олена уточнила, що малеча приїхала в екопарк за програмою обміну чотири з половиною місяці тому.

Як повідомлялося, маленькі ягуари з’явилися в екопарку під Харковом у серпні. Їх назвали Кактусом та Альтою. Крім них і левеняти Льови в екопарку підростають білі тигренята Декстер і Дакота.

Читайте також: Був знесиленим і не міг злетіти – в екопарку виходжують птаха канюк

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Несподівано»: експерт порівняв відключення світла в Харкові й інших містах 📹
«Несподівано»: експерт порівняв відключення світла в Харкові й інших містах 📹
11.12.2025, 21:56
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявляє про затягування суду
11.12.2025, 18:32
Як дізнатися про відключення світла за адресою: варіанти від Харківобленерго
Як дізнатися про відключення світла за адресою: варіанти від Харківобленерго
11.12.2025, 17:59
Виведення військ РФ з Харківщини розглядається в мирному плані – Зеленський
Виведення військ РФ з Харківщини розглядається в мирному плані – Зеленський
11.12.2025, 19:07
«Складається неприємна ситуація». Що намагається зробити РФ біля Вовчанська
«Складається неприємна ситуація». Що намагається зробити РФ біля Вовчанська
11.12.2025, 13:49
єВідновлення: три найпопулярніші локації для купівлі житла на Харківщині
єВідновлення: три найпопулярніші локації для купівлі житла на Харківщині
11.12.2025, 17:23

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як левеня і маленький ягуар побачили перший у своєму житті сніг під Харковом», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 21:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Левеня Льова та маленький ягуар Кактус, що мешкають у харківському екопарку, 10 грудня дивувалися першому у своєму житті снігу.".