Як левеня і маленький ягуар побачили перший у своєму житті сніг під Харковом

Левеня Льова та маленький ягуар Кактус, що мешкають у харківському екопарку, 10 грудня дивувалися першому у своєму житті снігу.

Відео пресслужба екопарку опублікувала у тіктоці.

“Для наших малюків ягуара Кактуса і левеня Льови – це перша зима і перший сніг, тому ми знайомимося з новими відчуттями”, – прокоментувала речниця екопарку Олена Клименко.

Відео: тікток екопарку

Для МГ «Об’єктив» Олена уточнила, що малеча приїхала в екопарк за програмою обміну чотири з половиною місяці тому.

Як повідомлялося, маленькі ягуари з’явилися в екопарку під Харковом у серпні. Їх назвали Кактусом та Альтою. Крім них і левеняти Льови в екопарку підростають білі тигренята Декстер і Дакота.