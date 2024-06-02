Британия и Франция не запретили Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ — BBC

Великобритания и Франция, поставляющие Украине совместно изготовленные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/Scalp, дальность которых может достигать 250 километров, не ограничили явным образом их использование.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил журналистам на прошлой неделе: «Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых Украина подвергается атакам». И такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadow/Scalp, рассказал BBC офицер военной авиации, предпочитающий оставаться анонимным.

Так, по его словам, Украина теперь может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях.

Однако такие операции будут ограничены. Украинским Су-24, оснащенным этими крылатыми ракетами, для их запуска придется приближаться к границе РФ, что делает их уязвимыми для российских систем ПВО. Самолеты F-16, появление которых ожидается к концу этого года, лучше оснащены для решения таких задач. Но президент Владимир Зеленский признает, что до сих пор неясно, позволят ли партнеры Украины использовать эти истребители для нанесения ударов по целям в России.

Как пишет BBC, избежание эскалации, вероятно, является причиной того, что США не включили ракеты ATACMS, дальность которых составляет до 300 километров, в перечень разрешенного оружия для нанесения ударов по РФ.

Такие ограничения оставляют Украине возможность сосредоточиться на целях только вблизи границы. Но это по-прежнему серьезный сдвиг в политике главных союзников Киева. Даже при меньшей дальности — до 70 км — системы залпового огня, такие как HIMARS, могут существенно нарушить российские логистические операции и передвижение войск, что в конечном итоге замедлит любые наступательные планы.

Однако снятие запрета на западное оружие вряд ли поможет защитить Украину от российских планирующих бомб, которые регулярно используются для ударов по Харькову и другим приграничным населенным пунктам. Единственное оружие, способное перехватить эти самолеты, которое Украина имеет в своем распоряжении на данный момент, — это американская система ПВО Patriot. Однако поставить это оружие близко к Харькову — огромный риск. Дроны-шпионы могут быстро обнаружить его, а Москва может запустить ракеты, такие как «Искандер», чтобы уничтожить дорогостоящую систему.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian, что Великобритания не предоставляла Украине «100%-го разрешения» на применение ракет Storm Shadow по территории РФ.