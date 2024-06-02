BBC: Британія і Франція не заборонили Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ

Велика Британія та Франція, які поставляють Україні спільно виготовлені крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow/Scalp, дальність яких може сягати 250 кілометрів, не обмежили їхнє використання.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив журналістам минулого тижня: «Ми повинні дозволити [Україні] нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і по суті військові об’єкти, з яких Україна зазнає атак». І така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadow/Scalp, розповів BBC офіцер військової авіації, який забажав залишатися анонімним.

Так, за його словами, Україна тепер може завдавати ударів по аеродромах у Курській та Бєлгородській областях, які межують з Україною.

Однак такі операції будуть обмежені. Українським Су-24, оснащеним цими крилатими ракетами, для їхнього запуску доведеться наближатися до кордону РФ, що робить їх уразливими для російських систем ППО. Літаки F-16, поява яких очікується до кінця цього року, краще оснащені для вирішення таких завдань. Але президент Володимир Зеленський визнає, що досі неясно, чи дозволять партнери України використовувати ці винищувачі для завдання ударів по цілях у Росії.

Як пише BBC, уникнення ескалації, ймовірно, є причиною того, що США не включили ракети ATACMS, дальність яких становить до 300 кілометрів, до переліку дозволеної зброї для завдання ударів по РФ.

Такі обмеження залишають Україні можливість зосередитись на цілях лише поблизу кордону. Але це, як і раніше, серйозне зрушення в політиці головних союзників Києва. Навіть за меншої дальності — до 70 км — системи залпового вогню, такі як HIMARS, можуть суттєво порушити російські логістичні операції та пересування військ, що зрештою уповільнить будь-які наступальні плани.

Однак зняття заборони на західну зброю навряд чи допоможе захистити Україну від російських плануючих бомб, які використовуються для ударів по Харкову та інших прикордонних населених пунктах. Єдина зброя, здатна перехопити ці літаки, яку Україна має у своєму розпорядженні на цей час, — це американська система ППО Patriot. Однак поставити цю зброю близько до Харкова — величезний ризик. Дрони-шпигуни можуть швидко виявити її, а Москва може запустити ракети, такі як “Іскандер”, щоб знищити дорогу систему.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Guardian, що Велика Британія не надавала Україні “100% дозволу” на застосування ракет Storm Shadow по території РФ.