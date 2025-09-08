Live
ISW: на півночі від Харкова просунулися росіяни – що захопили

Україна 07:05   08.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про успіхи армії РФ на Південно-Слобожанському напрямку повідомили у зведенні 8 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW). 

Згідно з геолокаційними кадрами, отриманими 7 вересня, армія РФ просунулась до Вовчанського олійноекстракційного заводу. Таким чином, росіяни захопили частину земель у західній частині міста.

Крім того, російський блогер стверджував, що окупанти успішно штурмували позиції ЗСУ і просунулися на 200 метрів у лісі на захід від Синельникового. Однак ця інформація виявилася хибною.

“6 і 7 вересня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська і в напрямку Синельникового. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували у Вовчанську”, – зазначили експерти.

На Великобурлуцькому напрямку бої точилися біля Амбарного, проте суттєвих змін у цій частині Харківщини аналітики не зафіксували.

“6 і 7 вересня російські війська наступали на північ від Борової у напрямку Новоплатонівки, на північний схід від Борової поблизу Нової Кругляківки та Лозової, на схід від Борової поблизу Зеленого Гаю та на південний схід від Борової поблизу Греківки”, – додали в ISW.

Ситуація на Куп’янському напрямку – без змін, уточнили в Інституті вивчення війни.

Читайте також: «Очевидно, що РФ не хоче миру» – Свириденко показала будівлю Уряду зсередини

