На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 14 атак РФ – дані Генштабу
За інформацією Генштабу ЗСУ, всього протягом минулої доби на Харківщині було 19 боїв.
Так, на півночі області зафіксували 14 атак росіян біля Вовчанська.
На Куп’янському напрямку СОУ стримали п’ять штурмів ЗС РФ біля Куп’янська та Піщаного.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.
Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:
Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 08:29
