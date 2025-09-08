Про постраждалих і руйнування через удари РФ по Харківщині повідомив Синєгубов
Вранці 8 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих “прильотів” у Харківській області.
“У м. Куп’янськ постраждали 74-річний чоловік і 6-річна дівчинка. Також по допомогу медиків звернулися 58-річний чоловік і 47-річна жінка, які зазнали поранень у м. Куп’янськ 6 вересня”, – пише Синєгубов.
За добу по Харківській області прилетіло:
▪️чотири КАБа;
▪️три БпЛА типу «Герань-2»;
▪️БпЛА типу «Ланцет»;
▪️два БпЛА типу «Молния»;
▪️4 fpv-дрони.
Внаслідок ударів у Куп’янському районі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка, в Ізюмському – будинки та лісова підстилка, а в Богодухівському районі під обстрілами опинилися господарська споруда та приватний будинок.
Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 09:00
