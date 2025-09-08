Коли у Лозовій повністю відновлять світло: Синєгубов назвав терміни
У Лозівській громаді на Харківщині триває відновлення електропостачання після ворожого обстрілу 3 вересня.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, без світла досі залишаються сім тисяч абонентів, продовжуються погодинні відключення.
«Нині абонентів підключають не на три години, а вже на шість. Плануємо за день-два завершити всі роботи та повністю відновити електропостачання», – зазначив Синєгубов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку п’ятого вересня повідомляв: зі світлом уже всі населені пункти Близнюківської громади. У Лозовій абонентів різних районів почергово підключали на три години. За даними мера Сергія Зеленського, критична інфраструктура працює. Частково – на альтернативних джерелах. Воду подають безперебійно. Вранці 6 вересня голова ХОВА Олег Синєгубов інформував: внаслідок аварії залишаються знеструмленими близько 7 тисяч абонентів.
