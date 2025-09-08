Live
  • Пн 08.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.16

Коли у Лозовій повністю відновлять світло: Синєгубов назвав терміни

Суспільство 13:13   08.09.2025
Вікторія Яковенко
Коли у Лозовій повністю відновлять світло: Синєгубов назвав терміни Фото: АТ “Харківобленерго”. 

У Лозівській громаді на Харківщині триває відновлення електропостачання після ворожого обстрілу 3 вересня.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, без світла досі залишаються сім тисяч абонентів, продовжуються погодинні відключення.

«Нині абонентів підключають не на три години, а вже на шість. Плануємо за день-два завершити всі роботи та повністю відновити електропостачання», – зазначив Синєгубов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку п’ятого вересня повідомляв: зі світлом уже всі населені пункти Близнюківської громади. У Лозовій абонентів різних районів почергово підключали на три години. За даними мера Сергія Зеленського, критична інфраструктура працює. Частково – на альтернативних джерелах. Воду подають безперебійно. Вранці 6 вересня голова ХОВА Олег Синєгубов інформував: внаслідок аварії залишаються знеструмленими близько 7 тисяч абонентів.

Читайте також: Про постраждалих і руйнування через удари РФ по Харківщині повідомив Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
COVID набирає обертів: скільки людей захворіло на Харківщині за тиждень
COVID набирає обертів: скільки людей захворіло на Харківщині за тиждень
08.09.2025, 14:22
У підприємця хочуть забрати приміщення в Харкові за 1,5 млн грн – чому
У підприємця хочуть забрати приміщення в Харкові за 1,5 млн грн – чому
08.09.2025, 13:43
Батьки виїхали: чому дитина, яку поранила РФ, залишалась у Куп’янську
Батьки виїхали: чому дитина, яку поранила РФ, залишалась у Куп’янську
08.09.2025, 12:09
«ЗСУ використовують школи в Куп’янську як «живий щит» – новий фейк РФ
«ЗСУ використовують школи в Куп’янську як «живий щит» – новий фейк РФ
08.09.2025, 12:36
“Головний підсумок останніх семи днів” назвав Терехов
“Головний підсумок останніх семи днів” назвав Терехов
08.09.2025, 11:45
“У меня приказ стрелять по всем”: суд чекає на окупанта за вбивство харків’ян
“У меня приказ стрелять по всем”: суд чекає на окупанта за вбивство харків’ян
08.09.2025, 11:26

Новини за темою:

11:00
Скільки людей у Лозовій ще залишаються без світла, повідомив Синєгубов
19:31
Атака БпЛА на енергетику: у Лозовій та районі почали повертати світло
12:26
Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою
19:07
Пасажиру стало погано – харківський поїзд спізнюється до Краматорська
16:14
Близько 500 людей за декілька тижнів прийняв транзитний центр у Лозовій

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Коли у Лозовій повністю відновлять світло: Синєгубов назвав терміни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 13:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівській громаді на Харківщині триває відновлення електропостачання після ворожого обстрілу 3 вересня.".