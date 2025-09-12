Live
Бешеный котенок покусал девушку на Харьковщине – ввели карантин

Общество 15:29   12.09.2025
Виктория Яковенко
Бешеный котенок покусал девушку на Харьковщине – ввели карантин

Случай бешенства зарегистрировали в селе Лиман Чугуевского района, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

К ветеринарам 8 сентября обратилась местная жительница и сообщила, что 25 августа во дворе ее внуку 2005 года рождения покусал котенок, который через две недели погиб.

«Установлено, что девушку укусил котенка в возрасте около 3-4 месяцев, который не был привит против бешенства. По словам заявительницы, ее внучка увидела во дворе котенка и попыталась взять его на руки. В этот момент животное укусило его за кисть правой руки. Потом котёнок не проявлял агрессии, употреблял корм и воду, однако 8 сентября хозяйка нашла животное во дворе без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе. Специалисты провели вынужденную вакцинацию двум животным, проживавшим в этом доме.

«Пострадавшая обратилась за помощью к врачу травматологу-рабиологу для осмотра ран и назначения курса антирабических прививок», — добавили в Госпродпотребслужбе.

В селе Лиман, ближайших полевых и лесных угодьях ввели карантинные ограничения.

Напомним, ранее очередной случай бешенства зарегистрировали в селе Романовка. К ветеринарам обратилась местная жительница, у которой погиб теленок 4,5 месяца. Анализы подтвердили у животного бешенство.

Читайте также: Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь

Автор: Виктория Яковенко
