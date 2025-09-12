Бешеный котенок покусал девушку на Харьковщине – ввели карантин
Случай бешенства зарегистрировали в селе Лиман Чугуевского района, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
К ветеринарам 8 сентября обратилась местная жительница и сообщила, что 25 августа во дворе ее внуку 2005 года рождения покусал котенок, который через две недели погиб.
«Установлено, что девушку укусил котенка в возрасте около 3-4 месяцев, который не был привит против бешенства. По словам заявительницы, ее внучка увидела во дворе котенка и попыталась взять его на руки. В этот момент животное укусило его за кисть правой руки. Потом котёнок не проявлял агрессии, употреблял корм и воду, однако 8 сентября хозяйка нашла животное во дворе без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе. Специалисты провели вынужденную вакцинацию двум животным, проживавшим в этом доме.
«Пострадавшая обратилась за помощью к врачу травматологу-рабиологу для осмотра ран и назначения курса антирабических прививок», — добавили в Госпродпотребслужбе.
В селе Лиман, ближайших полевых и лесных угодьях ввели карантинные ограничения.
Напомним, ранее очередной случай бешенства зарегистрировали в селе Романовка. К ветеринарам обратилась местная жительница, у которой погиб теленок 4,5 месяца. Анализы подтвердили у животного бешенство.
Читайте также: Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, госпродпотребслужба, котенок, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бешеный котенок покусал девушку на Харьковщине – ввели карантин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства зарегистрировали в селе Лиман Чугуевского района, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".