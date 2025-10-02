Live
Хозяйка умерла, а собака осталась прикованной во дворе: ЧП в Харькове

Происшествия 18:00   02.10.2025
Оксана Горун
Хозяйка умерла, а собака осталась прикованной во дворе: ЧП в Харькове Фото: КП «Центр обращения с животными»

О происшествии в Харькове, которое могло стать еще большей трагедией, сообщили в КП «Центр обращения с животными». 

К коммунальщикам обратились за помощью полицейские.

«В собственном доме они обнаружили умершую пожилую женщину, которая, вероятно, ушла из жизни уже давно. Во дворе на цепи в будке, мы нашли ее обессиленную и истощенную собаку. На собаке был самодельный ошейник из металлических карабинов и тяжелых острых металлических предметов, которые врезались в кожу. К сожалению, в помещении были также кошки — они не выжили и умерли от голода и истощения», — сообщили в Facebook коммунального предприятия.

истощенная собака в Харькове 2
Фото: КП «Центр обращения с животными»

Истощенную собаку забрали в Центр обращения с животными. Ее удалось спасти. Ее обследовали ветеринары и сейчас лечат.

Читайте также: Внимание! В Харькове травят котов – предупреждение коммунальщиков

Напомним, летом в Харькове возник скандал вокруг частного приюта для животных. На место вызывали полицию и коммунальщиков. На приют жаловались соседи, а специалисты пришли к заключению, что условия там не соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям для приютов.

Автор: Оксана Горун
