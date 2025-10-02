Хозяйка умерла, а собака осталась прикованной во дворе: ЧП в Харькове
О происшествии в Харькове, которое могло стать еще большей трагедией, сообщили в КП «Центр обращения с животными».
К коммунальщикам обратились за помощью полицейские.
«В собственном доме они обнаружили умершую пожилую женщину, которая, вероятно, ушла из жизни уже давно. Во дворе на цепи в будке, мы нашли ее обессиленную и истощенную собаку. На собаке был самодельный ошейник из металлических карабинов и тяжелых острых металлических предметов, которые врезались в кожу. К сожалению, в помещении были также кошки — они не выжили и умерли от голода и истощения», — сообщили в Facebook коммунального предприятия.
Истощенную собаку забрали в Центр обращения с животными. Ее удалось спасти. Ее обследовали ветеринары и сейчас лечат.
Читайте также: Внимание! В Харькове травят котов – предупреждение коммунальщиков
Напомним, летом в Харькове возник скандал вокруг частного приюта для животных. На место вызывали полицию и коммунальщиков. На приют жаловались соседи, а специалисты пришли к заключению, что условия там не соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям для приютов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коты, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова, собака;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Хозяйка умерла, а собака осталась прикованной во дворе: ЧП в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 18:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О происшествии в Харькове, которое могло стать еще большей трагедией, сообщили в КП «Центр обращения с животными»".