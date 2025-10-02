Господиня померла, а собака залишився прикутим у дворі: НП у Харкові

Про подію в Харкові, яка могла стати ще більшою трагедією, повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”.

До комунальників звернулися по допомогу поліціянти.

“У власному будинку виявили померлу літню жінку, яка, ймовірно, пішла з життя вже давно. На подвір’ї, на ланцюгу в будці, ми знайшли її знесилену та виснажену собаку. На собаці був саморобний “нашийник” з металевих карабінів та важких гострих металевих предметів, які врізалися у шкіру. На жаль, у приміщенні були також коти — вони не вижили й померли від голоду та виснаження“, – повідомили у фейсбуці комунального підприємства.

Виснаженого собаку забрали до Центру поводження з тваринами. Його вдалося врятувати. Тварину обстежили ветеринари й зараз лікують.

Нагадаємо, влітку в Харкові виник скандал навколо приватного притулку для тварин. На місце викликали поліцію та комунальників. На притулок скаржилися сусіди, а фахівці дійшли висновку, що умови там не відповідали ветеринарно-санітарним вимогам для притулків.