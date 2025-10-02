Господиня померла, а собака залишився прикутим у дворі: НП у Харкові
Про подію в Харкові, яка могла стати ще більшою трагедією, повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”.
До комунальників звернулися по допомогу поліціянти.
“У власному будинку виявили померлу літню жінку, яка, ймовірно, пішла з життя вже давно. На подвір’ї, на ланцюгу в будці, ми знайшли її знесилену та виснажену собаку. На собаці був саморобний “нашийник” з металевих карабінів та важких гострих металевих предметів, які врізалися у шкіру. На жаль, у приміщенні були також коти — вони не вижили й померли від голоду та виснаження“, – повідомили у фейсбуці комунального підприємства.
Виснаженого собаку забрали до Центру поводження з тваринами. Його вдалося врятувати. Тварину обстежили ветеринари й зараз лікують.
Читайте також: Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників
Нагадаємо, влітку в Харкові виник скандал навколо приватного притулку для тварин. На місце викликали поліцію та комунальників. На притулок скаржилися сусіди, а фахівці дійшли висновку, що умови там не відповідали ветеринарно-санітарним вимогам для притулків.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: коты, КП «Центр обращения с животными», новини Харкова, собака;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Господиня померла, а собака залишився прикутим у дворі: НП у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 18:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про подію в Харкові, яка могла стати ще більшою трагедією, повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”".