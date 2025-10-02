Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Господиня померла, а собака залишився прикутим у дворі: НП у Харкові

Події 18:00   02.10.2025
Оксана Горун
Господиня померла, а собака залишився прикутим у дворі: НП у Харкові Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

Про подію в Харкові, яка могла стати ще більшою трагедією, повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”. 

До комунальників звернулися по допомогу поліціянти.

У власному будинку виявили померлу літню жінку, яка, ймовірно, пішла з життя вже давно. На подвір’ї, на ланцюгу в будці, ми знайшли її знесилену та виснажену собаку. На собаці був саморобний “нашийник” з металевих карабінів та важких гострих металевих предметів, які врізалися у шкіру. На жаль, у приміщенні були також коти — вони не вижили й померли від голоду та виснаження“, – повідомили у фейсбуці комунального підприємства.

виснажена собака у Харкові 2
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

Виснаженого собаку забрали до Центру поводження з тваринами. Його вдалося врятувати. Тварину обстежили ветеринари й зараз лікують.

Читайте також: Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників

Нагадаємо, влітку в Харкові виник скандал навколо приватного притулку для тварин. На місце викликали поліцію та комунальників. На притулок скаржилися сусіди, а фахівці дійшли висновку, що умови там не відповідали ветеринарно-санітарним вимогам для притулків.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині горіло 1,5 га після “прильоту” безпілотника (фото)
На Харківщині горіло 1,5 га після “прильоту” безпілотника (фото)
02.10.2025, 18:21
Не “приліт”: у Харкові палала виробнича будівля (фото)
Не “приліт”: у Харкові палала виробнича будівля (фото)
02.10.2025, 17:32
На півночі Харківщини триває бій – Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
На півночі Харківщини триває бій – Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
02.10.2025, 17:23
Господиня померла, а собака залишився прикутим у дворі: НП у Харкові
Господиня померла, а собака залишився прикутим у дворі: НП у Харкові
02.10.2025, 18:00
Проректор вишу в Харкові допомагав ухилянтам і хотів поїхати до Москви – СБУ
Проректор вишу в Харкові допомагав ухилянтам і хотів поїхати до Москви – СБУ
02.10.2025, 16:49
Пожежа у п’ятиповерхівці в Харкові: загинула жінка, ще одну врятували (фото)
Пожежа у п’ятиповерхівці в Харкові: загинула жінка, ще одну врятували (фото)
02.10.2025, 16:24

Новини за темою:

22.09.2025
Увага! У Харкові труять котів – попередження комунальників
11.04.2025
Чому до зоопарку в Харкові не пускають із собаками та котами: відповідь
22.10.2024
«Бракує місць»: харків’ян просять забрати котів і собак з притулку (фото)
19.10.2024
Харків’ян просять перед поїздкою перевіряти авто: можуть грітися котики
18.07.2024
Не лише людей: з Вовчанська копи вивезли покинутих собак і котів (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Господиня померла, а собака залишився прикутим у дворі: НП у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 18:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про подію в Харкові, яка могла стати ще більшою трагедією, повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”".