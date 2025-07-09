Поліція приїхала до міні-притулку для тварин у Харкові: що сталося (відео)

Фахівці міського КП “Центр поводження з тваринами” на прохання поліції відвідали приватний будинок у провулку Пластичному в Харкові. Там живуть близько пів сотні котів і собаки.

Господиня називає це місце притулком “Теремок”. Проте комунальники стверджують, що умови тут не відповідають тим, що встановлені ветеринарно-санітарними вимогами для притулків.

“Нас викликала поліція для експертної консультації щодо умов утримання тварин”, – написали на сторінці комунального підприємства у фейсбуці.

Сам візит відбувся 2 липня. Фахівці зазначили, що тварин утримує Олена Тарасова та що вона дозволила ветлікарю комунального підприємства оглянути тварин у супроводі поліціянтів. На сторінці “Теремка” у фейсбуці Тарасова назвала те, що відбулося “шоу”, яке влаштували 2 липня Роберт Саргсян і директорка КП Центр поводження з тваринами Юля Цибулька”, а далі публічно відмовилася від відвідування її закладу робочою групою, яку збирають харківські зооволонтери.

Відео: https://www.facebook.com/elena.tarasova.773331/videos/709566135030464/?idorvanity=257000851508491

“2 липня я ночувала в притулку, оскільки собаки бояться нічних обстрілів і звуку “шахедов”, а вранці, коли ненадовго пішла додому, мені зателефонувала жінка, на ім’я Наташа. Вона сказала, що вже дві години стоїть біля паркану притулку й що один мій собака вискочив на вулицю із прив’яззю. Я одразу ж повернулася. Біля притулку стояло п’ять машин, включаючи дві поліцейські. На мене чекали двоє патрульних, двоє співробітників слідчо-оперативної групи, Роберт Саргсян, директор КП “Центр поводження з тваринами” Юлія Цибулька (Шаповалова), троє незнайомих жінок та оператор з камерою. Роберт та Цибулька почали ставити провокаційні питання, оператор знімав усе без моєї згоди. Вони вимагали віддати тварин… Цибулька – єдиний директор КП в Україні, яка з 2009 року масово евтаназує тварин. За офіційними даними, щорічно у її КП утилізується до 70 тонн трупів тварин. І ці люди приїхали “рятувати” моїх тварин?” – обурилася власниця “Теремка”.

У КП “Центр поводження з тваринами” повідомили як свою версію подій, так і висновки, яких дійшов ветеринар. А також запропонували Олені Тарасовій допомогу.

“Пані Олена називає це притулком “Теремок”, але це звичайний приватний будинок, тому що відповідно вет-сан норм притулок повинен бути віддалений від житлових будинків на 300 м”, – зазначили комунальники.

Також не відповідало нормам утримання тварин і багато з того, що побачив ветеринар.

“На подвір’ї складені будівельні матеріали, що можуть травмувати тварин; собаки можуть виходити з двору в дірки огорожі; 50 котів утримуються в скупченості, здорові разом з хворими, тому весь час відбувається їх перезараження (більшість котів має ознаки багатьох вірусних та бактеріальних хвороб); коти мають постін’єкціонні опіки, отримані в результаті того, що препарати, які потрібно вводити внутрішньом’язово, вводилися підшкірно або відбувається неправильне дозування препаратів; нестерильні коти різної статі утримуються разом і спарюються; відсутність в будинку води робить неможливим постійне прибирання та дезінфекцію; в приміщеннях стоїть сморід від котячої сечі, що вказує на високий вміст аміаку в повітрі, й це дуже погано впливає на стан здоров’я тварин та фактично їх отруює”, – прокоментували побачене в КП “Центр поводження з тваринами”.

Там зазначили, що хоча господиня максимально намагається впоратися з лікуванням своїх вихованців, прибиранням та годуванням, їй це не вдається.

“У будинку є і корм для тварин і ліки, але пані Олені не вистачає рук та фахової допомоги в лікуванні тварин. Тому тварини постійно вмирають (зі слів самої Олени). Нами було складено акт про порушення та запропоновано пані Олені разом з нами визначити термін на їх усунення (відповідно до п. 4.3 Правил утримання тварин в м.Харкові)“, – повідомили комунальники.

Центр поводження з тваринами вважає, що господині “Теремка” потрібна допомога, а також – що впоратися з такою кількістю кішок у такому маленькому приміщенні (34 кв. м) їй буде складно. За правилами, в такому будинку може перебувати не більш як дев’ять котів. Комунальники запропонували власниці притулку виділити три вольєри в комунальному “Будинку для котів” і тимчасово розмістити там її тварин, щоб вона сама могла їх доглядати там. А також: обстежити всіх тварин та зробити призначення для лікування; лікувати та стерилізувати всіх нестерилізованих; надати спеціальне обладнання та препарати для дезінфекції.

Після всього цього комунальники пропонують “повернути розумну кількість котів на провуулок Пластичний, а інших, за погодженням з Оленою Тарасовою, розподілити між зооволонтерами”.

“Пані Олена Тарасова, будь ласка, дайте шанс на здорове життя вашим тваринам!” – публічно звернулися комунальники до власниці притулку.