Полиция приехала в мини-приют для животных в Харькове: что случилось (видео)

Специалисты городского КП «Центр обращения с животными» по просьбе полиции посетили частный дом в переулке Пластичном в Харькове. Там живут около полусотни котов и собаки.

Хозяйка называет это место приютом «Теремок». Однако коммунальщики утверждают, что условия тут не соответствуют тем, которые установлены ветеринарно-санитарными требованиями для приютов.

«Нас вызвала полиция для экспертной консультации по условиям содержания животных», — написали на странице коммунального предприятия в Facebook.

Сам визит был 2 июля. Специалисты отметили, что животных содержит Елена Тарасова и что она разрешила ветврачу коммунального предприятия осмотреть животных в сопровождении полицейских. На странице «Теремка» в Facebook Тарасова назвала произошедшее «шоу», которое устроили 2 июля Роберт Саргсян и директорка КП Центр обращения с животными Юля Цибулька». А далее публично отказалась от посещения ее заведения рабочей группой, которую собирают харьковские зооволонтеры.

Видео: https://www.facebook.com/elena.tarasova.773331/videos/709566135030464/?idorvanity=257000851508491

«2 июля я ночевала в приюте, так как собаки боятся ночных обстрелов и звука «Шахедов», а утром, когда ненадолго ушла домой, мне позвонила женщина по имени Наташа. Она сказала, что уже два часа стоит у забора приюта и что одна моя собака выскочила на улицу с привязью. Я сразу же вернулась. У приюта стояли пять машин, включая две полицейские. Меня ждали двое патрульных, двое сотрудников следственно-оперативной группы, Роберт Саргсян, директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Цибулька (Шаповалова), трое незнакомых женщин и оператор с камерой. Роберт и Цибулька начали задавать провокационные вопросы, оператор снимал все без моего согласия. Они требовали отдать животных… Цибулька — единственный директор КП в Украине, которая с 2009 года массово эвтаназирует животных. По официальным данным, ежегодно в ее КП утилизируется до 70 тонн трупов животных. И эти люди и приехали «спасать» моих животных?» — возмутилась владелица «Теремка».

В КП «Центр обращения с животными» сообщили и свою версию событий, и выводы, к которым пришел ветеринар. А также предложили Елене Тарасовой помощь.

«Елена называет это приютом «Теремок», но это обычный частный дом, потому что в соответствии с вет-сан нормами приют должен быть удален от жилых домов на 300 м», — отметили коммунальщики.

Также не соответствовало нормам содержания животных и многое из того, что увидел ветеринар.

«Во дворе сложены строительные материалы, которые могут травмировать животных; собаки могут выходить из двора в дыры забора; 50 кошек содержатся в скученности, здоровые вместе с больными, поэтому все время происходит их перезаражение (большинство кошек имеет признаки многих вирусных и бактериальных болезней); коты имеют постинъекционные ожоги, полученные в результате того, что препараты, которые нужно вводить внутримышечно, вводились подкожно или происходит неправильная дозировка препаратов; нестерильные кошки разного пола содержатся вместе и спариваются; отсутствие в доме воды делает невозможным постоянную уборку и дезинфекцию; в помещениях стоит вонь от кошачьей мочи, что указывает на высокое содержание аммиака в воздухе, и это очень плохо влияет на состояние здоровья животных и фактически отравляет их», — прокомментировали увиденное в КП «Центр обращения с животными».

Там отметили, что хотя хозяйка максимально старается справиться с лечением своих питомцев, уборкой и кормлением, ей это не удается.

«В доме есть и корм для животных и лекарства, но Елене не хватает рук и профессиональной помощи в лечении животных. Поэтому животные постоянно умирают (со слов самой Елены). Нами был составлен акт о нарушениях и предложено Елене вместе с нами определить срок на их устранение (в соответствии с п. 4.3 Правил содержания животных в г. Харькове)», — сообщили коммунальщики.

Центр обращения с животными считает, что хозяйке «Теремка» необходима помощь, а также — что справиться с таким количеством кошек в таком маленьком помещении (34 кв. м) ей будет сложно. По правилам, в таком доме может быть не более девяти котов. Коммунальщики предложили хозяйке приюта, выделить три вольера в коммунальном «Доме для кошек» и временно разместить там ее животных, чтобы она сама могла за ними ухаживать там. А также: обследовать всех животных и сделать назначение для лечения; лечить и стерилизовать всех нестерилизованных; предоставить специальное оборудование и препараты для дезинфекции.

После всего этого коммунальщики предлагают «вернуть разумное количество кошек на переулок Пластичный, а других, по согласованию с Еленой Тарасовой, распределить между зооволонтерами».

«Елена Тарасова, пожалуйста, дайте шанс на здоровую жизнь вашим животным!» — публично обратились коммунальщики к владелице приюта.