Новини Харкова — головне 13 жовтня: успіхи ЗСУ

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:38

ДСНС: через коротке замикання на Харківщині постраждав пенсіонер

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у регіоні вирували дев’ять пожеж.

Чотири загоряння почалися внаслідок ворожих обстрілів. Палало в Ізюмському районі області, а також у Харкові.

“У селі Оскіл Ізюмського району внаслідок побутової пожежі у приватному будинку, причиною якої стало коротке замкнення електромережі, постраждав 68-річний чоловік”, – передають пожежники.

07:20

Українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку – ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), загалом ситуація на фронті в Харківській області стабільна. Просування РФ не зафіксували.

Згідно з геолокаційними відеозаписами, нещодавно українські війська контратакували на Куп’янському напрямку. Таким чином, СОУ змогли відбити частину територій на заході від Радьківки – населений пункт розташований на півночі від Куп’янська. Крім того, російський блогер повідомив, що ЗСУ контратакували в Куп’янську.

“11 і 12 жовтня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки і в напрямку Болохівки і Колодязного; на північ від Куп’янська поблизу Западного і в напрямку Кутьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Степової Новоселівки”, – передають експерти.

Тим часом ситуація на інших напрямках Харківщини – незмінна. В Інституті вивчення війни також писали про бої на Великобурлуцькому напрямку біля Хатнього, Мілового, Одрадного та Обухівки.

“Російський блогер стверджував, що російські війська нещодавно продемонстрували збільшення дальності ураження плануючими бомбами, вразивши невизначену ціль поблизу Вовчанська з відстані від 90 до 100 кілометрів від точки запуску”, – зазначили аналітики.