Через удари в регіоні без світла 14,5 тисяч людей, ввели віялові відключення

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, без світла залишаються 14,5 тисяч абонентів у Лозівській та Сахновщинській громадах.

“Для трьох тисяч абонентів у м. Лозова застосовуються віялові графіки відключень (по пʼять годин). Загалом по області застосовано графіки погодинних відключень у звʼязку з дефіцитом потужності в обʼєднаній енергосистемі”, – пояснив начальник ХОВА.

Він також повідомив, що внаслідок атак РФ на Харківщині постраждали двоє людей.

“У сел. Великий Бурлук постраждав 78-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 56-річна жінка. Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Козача Лопань Дергачівської громади 29 жовтня”, – уточнив Синєгубов.

Серед озброєння, яке вдарило по Харківщині протягом минулої доби:

п’ять КАБ;

вісім БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони;

два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харківському та Чугуївському районах пошкоджено авто.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), багатоквартирний і приватний будинки, гараж, два автомобілі (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Тамарганівка), шість приватних, будинків, дві господарчі споруди (с. Підсереднє), у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (с. Орілька), приватний будинок, електромережі (с. Хижняківка)”, – пише начальник ХОВА.