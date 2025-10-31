Через удари в регіоні без світла 14,5 тисяч людей, ввели віялові відключення
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, без світла залишаються 14,5 тисяч абонентів у Лозівській та Сахновщинській громадах.
“Для трьох тисяч абонентів у м. Лозова застосовуються віялові графіки відключень (по пʼять годин). Загалом по області застосовано графіки погодинних відключень у звʼязку з дефіцитом потужності в обʼєднаній енергосистемі”, – пояснив начальник ХОВА.
Він також повідомив, що внаслідок атак РФ на Харківщині постраждали двоє людей.
“У сел. Великий Бурлук постраждав 78-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 56-річна жінка. Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Козача Лопань Дергачівської громади 29 жовтня”, – уточнив Синєгубов.
Серед озброєння, яке вдарило по Харківщині протягом минулої доби:
- п’ять КАБ;
- вісім БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони;
- два БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харківському та Чугуївському районах пошкоджено авто.
“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), багатоквартирний і приватний будинки, гараж, два автомобілі (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Тамарганівка), шість приватних, будинків, дві господарчі споруди (с. Підсереднє), у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі (с. Орілька), приватний будинок, електромережі (с. Хижняківка)”, – пише начальник ХОВА.
Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 09:05