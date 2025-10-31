Складніше було на Куп’янському напрямку – як минула доба на Харківщині
За інформацією Генштабу ЗСУ на 08:00, протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували дві атаки РФ. Тим часом на Куп’янському – ворог штурмував позиції СОУ 13 разів. Українські захисники відбивали наступи росіян біля Куп’янська, Степової Новоселівки, Піщаного та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 132 боєзіткнення. Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
Втрати ворога, за інформацією Генштабу, такі:
