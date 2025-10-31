Live
Складніше було на Куп'янському напрямку – як минула доба на Харківщині

Україна 08:15   31.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією Генштабу ЗСУ на 08:00, протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували дві атаки РФ. Тим часом на Куп’янському – ворог штурмував позиції СОУ 13 разів. Українські захисники відбивали наступи росіян біля Куп’янська, Степової Новоселівки, Піщаного та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 132 боєзіткнення. Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати ворога, за інформацією Генштабу, такі:

Читайте також: Вночі РФ била по Лозівській громаді: люди без світла, мер хвилюється про тепло

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
