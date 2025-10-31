Live
Вночі РФ била по Лозівській громаді: люди без світла, мер хвилюється про тепло

Події 07:27   31.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі 31 жовтня РФ атакувала Лозівську громаду, повідомив мер Сергій Зеленський. 

Доповнено о 07:27. В АТ “Укрзалізниця” назвали ніч “важкою”. Під атакою РФ опинилася залізнична інфраструктура на Сумщині та Харківщині.

“Пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової — поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка”, – зазначили залізничники.

07:17. Під обстрілами також опинилася критична інфраструктура. Наразі фахівці продовжують оцінювати пошкодження, зокрема – встановлюють обсяги руйнувань житлового фонду. За інформацією міського голови, значна частина мешканців залишилася без світла. А ось ситуацію з водопостачанням стабілізували – змогли передбачити достатній обсяг альтернативного харчування та палива.

Велике занепокоєння викликає початок опалювального сезону, а також стан тепло та водомереж, які вже ледь не щодня страждають від обстрілів“, – додав Зеленський.

Тривога цієї ночі лунала на Харківщині двічі. Спочатку о 23:07 – через загрозу застосування балістики.

Відбій пролунав о 00:01. А за дві години тривогу оголосили повторно – у Повітряних силах ЗСУ зафіксували нову загрозу – регіон почали атакувати БпЛА.

Станом на 07:17 у Харкові та області “тихо”.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
