Вночі РФ била по Лозівській громаді: люди без світла, мер хвилюється про тепло

Вночі 31 жовтня РФ атакувала Лозівську громаду, повідомив мер Сергій Зеленський.

Доповнено о 07:27. В АТ “Укрзалізниця” назвали ніч “важкою”. Під атакою РФ опинилася залізнична інфраструктура на Сумщині та Харківщині.

“Пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової — поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка”, – зазначили залізничники.

07:17. Під обстрілами також опинилася критична інфраструктура. Наразі фахівці продовжують оцінювати пошкодження, зокрема – встановлюють обсяги руйнувань житлового фонду. За інформацією міського голови, значна частина мешканців залишилася без світла. А ось ситуацію з водопостачанням стабілізували – змогли передбачити достатній обсяг альтернативного харчування та палива.

“Велике занепокоєння викликає початок опалювального сезону, а також стан тепло та водомереж, які вже ледь не щодня страждають від обстрілів“, – додав Зеленський.

Тривога цієї ночі лунала на Харківщині двічі. Спочатку о 23:07 – через загрозу застосування балістики.

Відбій пролунав о 00:01. А за дві години тривогу оголосили повторно – у Повітряних силах ЗСУ зафіксували нову загрозу – регіон почали атакувати БпЛА.

Станом на 07:17 у Харкові та області “тихо”.