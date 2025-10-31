Ночью РФ била по Лозовской громаде: люди без света, мэр беспокоится о тепле

Ночью 31 октября РФ атаковала Лозовскую громаду, сообщил мэр Сергей Зеленский.

Дополнено в 07:27. В АО «Укрзалізниця» назвали ночь «тяжелой». Под атакой РФ оказалась железнодорожная инфраструктура в Сумской и Харьковской областях.

«Повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом. Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика», – отметили железнодорожники.

07:17. Под обстрелами оказалась критическая инфраструктура. На данный момент специалисты продолжают оценивать повреждения, в частности – устанавливают объемы разрушений жилого фонда. По информации городского головы, значительная часть жителей остались без света. А вот ситуацию с водоснабжением стабилизировали – смогли предусмотреть достаточный объем альтернативного питания и топлива.

«Большое беспокойство вызывает начало отопительного сезона, а также состояние тепло и водосетей, которые уже ежедневно страдают от обстрелов», – добавил Зеленский.

Тревога этой ночью звучала на Харьковщине дважды. Вначале в 23:07 – из-за угрозы применения баллистики.

Отбой прозвучал в 00:01. А через два часа тревогу объявили повторно – в Воздушных силах ВСУ зафиксировали новую угрозу – регион начали атаковать БпЛА.

По состоянию на 07:17 в Харькове и области «тихо».

Читайте также: Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября