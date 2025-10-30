Live
  • Чт 30.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.01
  • EUR 48.87

Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября

Общество 20:29   30.10.2025
Елена Нагорная
Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября Фото: АО «Харьковоблэнерго»

График почасовых отключений будет действовать 31 октября в Харьковской области.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», команду дала НЭК «Укрэнерго», потому что ситуация в энергосистеме является сложной. Причина ограничений — последствия трех российских массированных ракетно-дроновых атак в течение этого месяца.

Объем ограничений будет большим, чем в предыдущие дни:

00:00-05:00 — 0,5 очереди,
05:00-09:00 — 1,5 очереди,
09:00-13:00 — 1 очередь,
13:00-14:00 — 1,5 очереди,
14:00-16:00 — 2,5 очереди,
16:00-18:00 — 3 очереди,
18:00-22:00 — 2 очереди,
22:00-24:00 — 1 очередь.

Узнать свою очередь можно из списка населенных пунктов и улиц. Согласно графику на 31 октября, отключаться будут:

1.1 10:00-14:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00
2.1 13:00-14:00; 22:00-24:00
2.2 13:00-14:00; 22:00-24:00
3.1 05:00-07:00; 14:00-17:00
3.2 03:00-07:00; 14:00-17:00
4.1 14:00-17:00
4.2 05:00-07:00; 14:00-17:00
5.1 07:00-09:00; 16:00-20:00
5.2 07:00-09:00; 14:00-20:00
6.1 14:00-16:00; 17:00-20:00
6.2 07:00-10:00; 17:00-20:00

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в ночь на 30 октября энергосистема Украины подверглась очередной массированной атаке ракетами и дронами. Объекты получили новые повреждения. По данным Укрэнерго, в большинстве регионов ввели аварийные отключения света. Не стала исключением и Харьковщина. Однако уже утром на смену аварийным отключениям электричества в регионе пришли графики.

Читайте также: «После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла

Автор: Елена Нагорная
Популярно
О нехватке рабочей силы заявил Терехов: кто нужен Харькову
О нехватке рабочей силы заявил Терехов: кто нужен Харькову
30.10.2025, 15:30
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
30.10.2025, 16:51
Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту
Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту
30.10.2025, 13:34
«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)
«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)
30.10.2025, 17:54
Прокуратура показала последствия ударов по Чугуеву и Изюму (дополнено)
Прокуратура показала последствия ударов по Чугуеву и Изюму (дополнено)
29.10.2025, 10:43
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч
30.10.2025, 14:22

Новости по теме:

28.10.2025
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
22.10.2025
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
13.10.2025
В Харькове и области отменили графики аварийных отключений
10.10.2025
В Харькове отменили график аварийных отключений. Где в регионе вернули свет
04.09.2025
Часть Лозовщины без света: могут ввести почасовой график, что с водой (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 20:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График почасовых отключений будет действовать 31 октября в Харьковской области.".