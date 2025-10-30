Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября

График почасовых отключений будет действовать 31 октября в Харьковской области.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», команду дала НЭК «Укрэнерго», потому что ситуация в энергосистеме является сложной. Причина ограничений — последствия трех российских массированных ракетно-дроновых атак в течение этого месяца.

Объем ограничений будет большим, чем в предыдущие дни:

00:00-05:00 — 0,5 очереди,

05:00-09:00 — 1,5 очереди,

09:00-13:00 — 1 очередь,

13:00-14:00 — 1,5 очереди,

14:00-16:00 — 2,5 очереди,

16:00-18:00 — 3 очереди,

18:00-22:00 — 2 очереди,

22:00-24:00 — 1 очередь.

Узнать свою очередь можно из списка населенных пунктов и улиц. Согласно графику на 31 октября, отключаться будут:

1.1 10:00-14:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00

2.1 13:00-14:00; 22:00-24:00

2.2 13:00-14:00; 22:00-24:00

3.1 05:00-07:00; 14:00-17:00

3.2 03:00-07:00; 14:00-17:00

4.1 14:00-17:00

4.2 05:00-07:00; 14:00-17:00

5.1 07:00-09:00; 16:00-20:00

5.2 07:00-09:00; 14:00-20:00

6.1 14:00-16:00; 17:00-20:00

6.2 07:00-10:00; 17:00-20:00

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в ночь на 30 октября энергосистема Украины подверглась очередной массированной атаке ракетами и дронами. Объекты получили новые повреждения. По данным Укрэнерго, в большинстве регионов ввели аварийные отключения света. Не стала исключением и Харьковщина. Однако уже утром на смену аварийным отключениям электричества в регионе пришли графики.