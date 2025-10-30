Більш жорсткий графік відключень світла застосують на Харківщині 31 жовтня

Графік погодинних відключень діятиме 31 жовтня у Харківській області.

Як повідомляють в АТ “Харківобленерго”, команду дала НЕК “Укренерго”, тому що ситуація в енергосистемі є складною. Причина обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак протягом цього місяця.

Обсяг обмежень буде більшим, ніж у попередні дні:

00:00-05:00 – 0,5 черги,

05:00-09:00 – 1,5 черги,

09:00-13:00 – 1 черга,

13:00-14:00 – 1,5 черги,

14:00-16:00 – 2,5 черги,

16:00-18:00 – 3 черги,

18:00-22:00 – 2 черги,

22:00-24:00 – 1 черга.

Дізнатися свою чергу можна зі списку населених пунктів та вулиць. Згідно з графіком на 31 жовтня, відключатимуться:

1.1 10:00-14:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00

2.1 13:00-14:00; 22:00-24:00

2.2 13:00-14:00; 22:00-24:00

3.1 05:00-07:00; 14:00-17:00

3.2 03:00-07:00; 14:00-17:00

4.1 14:00-17:00

4.2 05:00-07:00; 14:00-17:00

5.1 07:00-09:00; 16:00-20:00

5.2 07:00-09:00; 14:00-20:00

6.1 14:00-16:00; 17:00-20:00

6.2 07:00-10:00; 17:00-20:00

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня енергосистема України зазнала чергової масованої атаки ракетами та дронами. Об’єкти отримали нові пошкодження. За даними Укренерго, у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла. Не стала винятком і Харківщина. Проте вже вранці на зміну аварійним відключенням електрики у регіоні прийшли графіки.