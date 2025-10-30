Через масовану атаку РФ сьогодні на Харківщині почалися відключення світла

Сьогодні, 30 жовтня, під час масованої ракетно-дронової атаки головною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура України.

За даними НЕК “Укренерго”, після атаки у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла.

“Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!“, – йдеться у повідомленні.

Тим часом у АТ “Харківобленерго” підтвердили, що в Харківській області також почалися відключення електроенергії.

“Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі”, – пишуть енергетики.

Коли вдасться відновити зруйноване – наразі не прогнозують.

“Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків”, – пояснила Міністерка енергетики Світлана Грінчук.