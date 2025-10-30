Через масовану атаку РФ сьогодні на Харківщині почалися відключення світла
Сьогодні, 30 жовтня, під час масованої ракетно-дронової атаки головною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура України.
За даними НЕК “Укренерго”, після атаки у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла.
“Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!“, – йдеться у повідомленні.
Тим часом у АТ “Харківобленерго” підтвердили, що в Харківській області також почалися відключення електроенергії.
“Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі”, – пишуть енергетики.
Коли вдасться відновити зруйноване – наразі не прогнозують.
“Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків”, – пояснила Міністерка енергетики Світлана Грінчук.
Читайте також: Через масований обстріл України затримуються потяги
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через масовану атаку РФ сьогодні на Харківщині почалися відключення світла», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2025 в 08:03;